Nieoficjalnie: KE wyśle Polsce wezwanie do zapłaty. Na liczniku już 71 mln euro

Komisja Europejska poinformowała, że wysłała do Polski dwa wezwania do zapłaty kar za Turów, ale jak dotąd nie otrzymała ani grosza. Na liczniku jest już ponad 50 mln euro. I nie są to jedyne kary, które Polska musi zapłacić Brukseli.

KE domaga się zapłaty kar

Z ustaleń RMF FM wynika, że w ciągu kilku dni rząd PiS otrzyma pierwsze wezwanie Komisji Europejskiej do zapłaty kary za Izbę Dyscyplinarną. Niewykonanie wyroku TSUE kosztuje nasz kraj już 71 mln euro. UE domaga się zapłaty pierwszej transzy – około 30 milionów euro. Unijnych urzędników nie przekonują tłumaczenia polskiego rządu, że potrzebuje więcej czasu na zmiany w prawie i reformy w Sądzie Najwyższym.

Jeden z urzędników miał powiedzieć dziennikarce RMF FM, że Polska nie podjęła żadnych kroków, aby dostosować się do orzeczenia TSUE. – Już podczas swojego wystąpienia w PE 19 października zeszłego roku premier Mateusz Morawiecki zapowiadał likwidację Izby Dyscyplinarnej. Od tego czasu nic się nie wydarzyło – stwierdził dodając, że nawet zawieszenie Izby Dyscyplinarnej przez prezes Manowską jest połowiczne.

Polska straci unijne fundusze?

Po otrzymaniu wezwania od KE zgodnie z przepisami Polska będzie miała 45 dni na uiszczenie zapłaty, potem będą naliczane karne odsetki i w końcu Bruksela odejmie tę sumę od należnych Polsce funduszy. Na taki krok UE może się już zdecydować w sprawie sporu o kopalnię Turów, ponieważ polskie władze nie zareagowały na dwa wezwania do zapłaty.

