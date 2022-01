Paweł Kukiz dogada się z opozycją? „Rozesłał do klubów i kół pismo z prośbą o podpisy”

Paweł Kukiz chce powołać komisję śledczą, która zbadałaby przypadki nadużywania podsłuchów między 2007 a 2021 rokiem. „Głównym celem komisji byłoby zbadanie możliwości i dużego prawdopodobieństwa nadużywania podsłuchów przez służby w czasach rządów i PiS i PO” – stwierdził lider ruchu Kukiz'15.

„Przypominam, że w czasach rządów PO-PSL mieliśmy aferę z podsłuchiwaniem przez ABW blisko 50 dziennikarzy, która do dziś nie została rzetelnie wyjaśniona. Jeśli mamy badać komisyjnie problem podsłuchiwania, to badajmy jednych i drugich” – dodał.

Kukiz prosi partie o poparcie

W uzasadnieniu swojego projektu polityk podkreślił, że podstawowym celem komisji ma być „zbadanie działań operacyjnych policji oraz służb specjalnych wobec obywateli w celu ustalenia przypadków nielegalnego stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz nielegalnego pozyskiwania danych telekomunikacyjnych”. Dalej czytamy, że zadaniem komisji byłaby „ochrona podstawowych praw wszystkich obywateli, niezależnie od wykonywanego zawodu, sprawowanej funkcji lub statusu społecznego”.

Polityk deklarował, że chce rozmawiać ze wszystkimi opcjami politycznymi na temat poparcia swojej inicjatywy. Jak podaje Interia, Paweł Kukiz rozesłał do klubów i kół pismo z prośbą o podpisy pod powołaniem sejmowej komisji śledczej. Z częścią polityków spotkał się także osobiście. Rozmawiał m.in. z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Lider ruchu Kukiz'15 dodał, że ma nadzieję, iż na kolejnym posiedzeniu Sejmu będzie głosowany ten wniosek.

Inicjatywa Kukiza. Reakcja opozycji

Szef PSL stwierdził, że warto powalczyć o powołanie takiej komisji – zarówno tę, którą proponuje Platforma Obywatelska, jak i Paweł Kukiz. – Myślę, że ona się sprowadza do jednego, do wyjaśnienia sprawy z Pegasusem i żeby to nam nie umknęło, żeby nie było rozmyte w kilkunastu latach badania, ale ja jestem otwarty – powiedział.

Michał Wypij zapowiedział, że Porozumienie podpisze się pod każdym projektem ws. komisji śledczej. Wstępnie inicjatywę mieli także poprzeć Konfederacja oraz Polskie Sprawy. Decyzji w tej sprawie na razie nie podjęła Polska 2050. Lewica chce powołania komisji śledczej, ale nie podpisze się pod projektem Pawła Kukiza. Przeciwne tej inicjatywie są Koalicja Obywatelska oraz PiS.

Czytaj też:

Komisja (nie)nadzwyczajna w Senacie zbada sprawę Pegasusa. Co w kuluarach mówią politycy PiS?