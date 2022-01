Był w PO, teraz kandyduje na prezydenta Nigerii. John Godson dla „Wprost”: Z pierwszą wizytą pojadę do Polski

Magdalena Frindt, „Wprost”: Wraz z rozpoczęciem nowego roku wiele osób wyznacza sobie postanowienia. Pan zapowiada od pewnego czasu, że chce zostać prezydentem Nigerii. Czy to jest aktualne marzenie?

John Godson: Tak, to jest aktualne. Obecnie podejmuję różne działania. Jestem na etapie przeprowadzania narodowych konsultacji społecznych. Spotykam się również z osobami, które mają wpływ i decydują o tym, co dzieje się w Nigerii. W mijającym tygodniu miałem np. spotkanie w kancelarii prezydenta.

Oczywiście trzeba mieć świadomość, że Nigeria to nie jest Polska. Tutaj wiele spraw jest dużo bardziej skomplikowanych. Nigeria to kraj, który zmaga się z wieloma problemami, a jednocześnie jest to kraj, który jest bardzo różnorodny. Liczba ludności przekracza 200 mln, mamy ponad 200 grup etnicznych, obywatele posługują się wieloma językami, są dwie główne religie – islam oraz chrześcijaństwo. Zanim będę mógł zostać oficjalnym kandydatem na prezydenta Nigerii, konieczne będzie osiągnięcie pewnego rodzaju konsensusu.

Współpracuje pan z Kongresem Wszystkich Postępowców. Jakie są wasze główne postulaty programowe?

To jest właśnie różnica między Polską a Nigerią. W Nigerii partie polityczne są tak naprawdę… takie same. Czy to jest APC (Kongres Wszystkich Postępowców), czy PDP (Ludowa Partia Demokratyczna) nie ma dużej różnicy ideowej, programowej. To czasami jest frustrujące, bo trudno powiedzieć, jakie wartości reprezentuje dane ugrupowanie.

Co więc przechyla szalę wyborczego zwycięstwa?

Dużo zależy od kandydata. Jeżeli pani mnie zapyta, jakie są moje główne założenia programowe, mogę je wymienić w imieniu własnym, ale nie w imieniu partii.

Co zatem dla pana jest najważniejsze? Jakie są największe bolączki Nigerii?