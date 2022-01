Prezydent wrócił i zaczął od uszczypliwości. „Duda, choć chory na Covid, leży sztywny, do Zakopanego przyjedzie”

Jako „pierwszego narciarza Rzeczypospolitej” organizatorzy ósmej edycji 12-godzinnego Slalom Maratonu Zakopane 2022 witali w niedzielę 16 stycznia prezydenta Andrzeja Dudę. Dla głowy państwa, która 5 stycznia zachorowała ponownie na COVID-19, wizyta w Tatrach byłą pierwszą aktywnością po zakończeniu izolacji.

– W moim kalendarzu prezydenckim to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku – mówił prezydent do zgromadzonych na Polanie Szymoszkowej. – Dostrzegam w nim kilka elementów. Media zresztą trafnie przewidziały, że Duda, choć pewnie chory na Covid, leży tam sztywny, to na ten narciarski maraton do Zakopanego na pewno przyjedzie. Nie mylili się – powiedział prezydent, zbierając oklaski.

Prezydent przeszedł COVID-19. Zachęcał do szczepień

Duda przyznał, że choroba tym razem nie miała w jego przypadku ciężkiego przebiegu, a on sam nie czuje jej skutków. – Jeżeli ktoś wątpi w skuteczność szczepień, to mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że po trzech dawkach szczepienia zniosłem tę chorobę znacznie lżej niż w październiku 2020 roku, kiedy byłem chory po raz pierwszy. Wtedy czułem, ze jestem chory, miałem grypę, teraz praktycznie w ogóle nie odczułem tego, że jestem chory. Musiałem odsiedzieć dziesięć dni w zamknięciu, ale dotarłem, jestem z wami, za co jestem wdzięczny Panu Bogu – mówił do zgromadzonych Andrzej Duda. Wskazał, że narciarstwo, które tym razem służy pomaganiu, ma także wymiar towarzyski, który jest dla niego bardzo ważny.

Pomaganie na nartach

W tym roku odbywa się 8. Slalom Maraton Zakopane 2022. W imprezie na Polanie Szymoszkowej biorą udział narciarze, trenerzy, instruktorzy i mistrzowie narciarstwa alpejskiego z różnych lat. Z kolei w Mini Slalomie startują wszyscy miłośnicy narciarstwa. Celem maratonu narciarskiego, który trwa w godzinach 8-20 jest wsparcie sportowców z niepełnosprawnością z Fundacji Handicap Zakopane. Wydarzenie kolejny raz objęte jest patronatem honorowym prezydenta Andrzeja Dudy. Głowa państwa występuje jako gość specjalny i kapitan drużyny.

