Posłowie PiS szantażują Kaczyńskiego? Sawicki: Gra się tam cały czas odbywa

We wtorek komisja zdrowia po przyjęciu poprawek pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy umożliwiającej pracodawcom sprawdzanie szczepień pracowników. Tzw. lex Hoc miało trafić do drugiego czytania, ale nie doszło do tego na zeszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu. Wiadomo, że projekt nie ma poparcia w całym obozie Zjednoczonej Prawicy, w której przeciwko tego typu rozwiązaniom opowiadają się choćby Anna Siarkowska czy Teresa Hałas. Z antyszczepionkowcami ze swojego obozu politycznego rozmawiał Jarosław Kaczyński.

Zdaniem opozycji, Kaczyński stał się zakładnikiem posłów w imię utrzymania większości. – Mamy rząd, który balansuje – zawieszony między słupkiem z liczbą zgonów i słupkiem paru posłów antyszczepionkowców – ocenił Marek Sawicki w Siódmym dniu tygodnia w Radiu Zet.

Sawicki o szantażu antyszczepionkowców

Odniósł się też do słów Jana Kanthaka z Solidarnej Polski, który mówił, że ustawa pozwalająca pracodawcy weryfikować zaszczepienie pracownika mogłaby być procedowana mimo braku jednolitego poparcia ze strony Zjednoczonej Prawicy. Pomóc miałyby głosy opozycji. – Tak, my ją poprzemy. Tylko że ci antyszczepionkowcy powiedzieli panu Kaczyńskiemu: Proszę bardzo, puśćcie sobie tę ustawę. Przyjmijcie ją z opozycją, ale za chwilę są następne ustawy. Ale nas już z wami nie ma – opowiadał Sawicki. Dopytywany przez prowadzącego Andrzeja Stankiewicza, czy posłowie grożą Jarosławowi Kaczyńskiemu odejściem, stwierdził: „ależ oczywiście”. Dopytywany, czy to jego opinia, czy wiedza zakulisowa, nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.

– To jest normalna gra, która się tam cały czas odbywa – dodał. Poseł PSL stwierdził, że rząd powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za decyzje takie jak przymus szczepień dla niektórych grup czy egzekwowanie sprawdzania certyfikatów covidowych.