Komisja ds. Pegasusa rozpoczyna pracę. Nagły zwrot przed rozpoczęciem posiedzenia

W poniedziałek o godz. 14 ma się rozpocząć pierwsze posiedzenie senackiej komisji do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych. Komisja została powołała 12 stycznia po ujawnieniu przypadków inwigilowania między innymi senatora KO Krzysztofa Brejzy za pomocą systemu Pegasus. Telefon polityka był szpiegowany, gdy był szefem kampanii KO przed wyborami parlamentarnymi w 2019 r. Inwigilowani mieli być też mecenas Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.

Afera Pegasusa. Ekspert nagle zrezygnował

Z harmonogramu zamieszczonego na stronie Senatu wynika, że na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji mieli wysłuchać ekspertów Johna Scotta-Railtona i Billa Marczaka z The Citizen Lab na Uniwersytecie w Toronto, czyli jednostki, która odkryła przypadki inwigilacji. Głos miał zabrać też prof. Jerzy Kosiński z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jednak jak podaje Onet, drugi punkt nie dojdzie do skutki. Prof. Kosiński potwierdził udział w posiedzeniu, był już w drodze do Warszawy, ale nagle zmienił plany. „Profesor nie będzie uczestniczył w spotkaniu” — przekazał w rozmowie z portalem kmdr por. Wojciech Mundt, rzecznik prasowy Akademii Marynarki Wojennej. Według informatora Onetu, ekspert miał dostać w trakcie jazdy „kilka telefonów z mocną sugestią, by zmienił swoje plany i zrezygnował”.

Prof. Kosiński pracuje w Zakładzie Systemów Bezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Wcześniej do 2018 r. pełnił służbę w policji. Jest też członkiem stałego zespołu do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Komisja w Senacie

Opozycja domagała się powołania komisji śledczej do wyjaśnienia afery Pegasusa w Sejmie, jednak nie zgadza się na to PiS. Pracami komisji senackiej, która nie ma jednak uprawnień śledczych, kieruje senator KO Marcin Bosacki. Zasiadają też w niej Sławomir Rybicki (KO), Magdalena Kochan (KO), Michał Kamiński (KP-PSL), Gabriela Morawska-Stanecka (PPS), Jacek Bury (Polska 2050) i Wadim Tyszkiewicz (Koło Senatorów Niezależnych). PiS nie wytypował swoich reprezentantów do komisji.

Czytaj też:

Komisja (nie)nadzwyczajna w Senacie zbada sprawę Pegasusa. Co w kuluarach mówią politycy PiS?