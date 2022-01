Niezwykła biografia Kaczyńskiego. Mariusz Szczygieł zdradził zawartość książki

Choć o najnowszej biografii Jarosława Kaczyńskiego informuje w mediach społecznościowych Mariusz Szczygieł, to jej pomysłodawcą jest inny artysta. Ujawnił, że ma 27 lat i to samo imię, co prezes PiS. To absolwent grafiki komputerowej w Krakowie, który poprzez swoje wydawnictwo chce „mieć swój udział w dyskusji politycznej jako obywatel”. W tym celu postanowił z własnych oszczędności wydrukować tysiąc egzemplarzy książki, którą zatytułował „Dobre intencje, demokracja, kobiety. Pełna historia Jarosława Kaczyńskiego„.

Nowa biografia Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego niezwykła?

Co wyróżnia ten tytuł spośród innych biografii Kaczyńskiego? Jak tłumaczy pomysłodawca, rozdział „Dobre intencje” to puste strony, „Demokracja” – puste strony, „Kobiety” – puste strony”. Wyjaśnia dalej, że „to, moim zdaniem, najlepsza charakterystyka tych aspektów u Jarosława Kaczyńskiego”. 27-letni Jarosław dodaje, iż jego wydawnictwo można potraktować jak dzieło sztuki, ponieważ nawiązuje do „różnych awangardowych poczynań”). Można też uznać je za notes, „znak czasu” albo „inwestycyjkę, którą spieniężycie na starość w antykwariacie”.

Nowa biografia Kaczyńskiego. Zwroty i dodruk

Cały zysk z książki przekazany na Fundację Centrum Praw Kobiet. „A jeśli ktoś nie chce w ten sposób wspierać kobiet i poczuje się oszukany? – Zdecydowaliśmy się sprzedawać tylko na Allegro, aby ludzie mieli darmowe zwroty w razie gdyby żart im się nie spodobał. Wziąłem urlop i wspólnie z bratem oraz dziewczyną pakujemy egzemplarze. Dodruk będzie na początku lutego na Allegro, a przedsprzedaż trwa na dobreintencje.com” – przekazał za pośrednictwem Mariusza Szczygła autor.

