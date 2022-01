Grożono śmiercią prezydentowi Białegostoku. „Takie przejawy nienawiści są nieakceptowalne”

W mediach społecznościowych zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki opublikował stanowisko Rady Miasta z dnia 17 stycznia 2022 roku, w którym odniesiono się do incydentu, który miał miejsce na manifestacji przeciwników szczepień przeciw COVID-19.

„Grożono śmiercią prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu”

„Bez głosu sprzeciwu Rada Miasta Białegostoku przyjęła stanowisko, potępiające skandaliczne zachowania podczas sobotniej manifestacji antyszczepionkowców. Przypomnę, że grożono śmiercią prezydentowi Tadeuszowi Truskolaskiemu. To ważny i jasny głos, że takie przejawy nienawiści są nieakceptowalne” – napisał Rafał Rudnicki na Twitterze.

„Rada Miasta Białystok potępia wszelkie przejawy mowy nienawiści pojawiające się w debacie publicznej. Uznając prawo do wyrażania sprzeciwu oraz różnych poglądów podczas demonstracji i protestów, jednocześnie wskazuje na konieczność zachowania standardów i poszanowania wszelkich praw" – czytamy w treści wspomnianego stanowiska.

Groźby wobec prezydenta Białegostoku. Apel do premiera i prokuratora generalnego

„Uznajemy za bardzo niebezpieczny incydent, do którego doszło podczas sobotniej demonstracji w Białymstoku” – podano dalej. „Takie zachowania mogą wprost prowadzić do aktów przemocy. Słowa o wydaniu wyroku śmierci na prezydenta Tadeusza Truskolaskiego są niedopuszczalne. Nie możemy takiego zachowania traktować jako debaty publicznej. Tragiczna śmierć śp. Pawła Adamowicza pokazuje do czego może doprowadzić takie bezprawie” – czytamy.

Na zakończenie pojawił się apel do premiera Mateusza Morawieckiego i prokuratora generalnego o podjęcie działań zmierzających do ukarania osób, które wypowiadały groźby.

