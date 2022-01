Europarlament wybierze nowego przewodniczącego. Wśród kandydatów europoseł PiS

Obecny wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Pedro Silva Pereira ogłosił cztery nazwiska w poniedziałek wieczorem, gdy upłynął termin zgłaszania kandydatów do pierwszej rundy głosowania. Nowy przewodniczący PE będzie pełnił swoją funkcję w drugiej części kadencji 2019-2024. O fotel szefa PE w pierwszej rundzie powalczą: Robert Metsola z Malty (EPP), Alice Bah Kuhnke ze Szwecji (Zieloni/EFA), Kosma Złotowski z Polski (ECR) i Sira Rego z Hiszpanii (Lewica). Złotowski to europoseł PiS, który w Brukseli jest już drugą kadencję. Wcześniej był posłem, senatorem i prezydentem Bydgoszczy.

Parlament Europejski wybierze nowego przewodniczącego

Głosowanie odbędzie się podczas wtorkowego posiedzenia PE. Najpierw wszyscy kandydaci przedstawią swoje krótkie prezentacje, pierwsza tura głosowania odbędzie się między godz. 9:30 a 10:15, a jej wynik ma być ogłoszony o godz. 11. Co ważne, kandydaci mogą być zgłaszani lub wycofywani przed każdą turą głosowania. Przewodniczącego europosłowie wybierają bezwzględną większością głosów w tajnym głosowaniu, które ze względu na pandemię odbędzie się zdalnie.

Jeżeli europosłowie po trzech turach nie wybiorą żadnego z kandydatów, wtedy dwójka z nich, z największą liczbą głosów w trzeciej turze, przejdzie do ostatecznego głosowania w czwartej rundzie. Wówczas zostanie wybrana osoba, która uzyska najwięcej głosów. Wynik ewentualnej drugiej tury głosowania zostanie ogłoszony o godz. 13.00, jeśli odbędzie się trzecia tura, to jej wynik poznamy o godz. 16.30, jeśli konieczna będzie czwarta, to rezultat ma zostać opublikowany o godz. 18.30. Potem europosłowie będą wybierać wiceprzewodniczących.

Przypomnijmy, 11 stycznia zmarł dotychczasowy przewodniczący PE David Sassoli. „David Sassoli zmarł 11 stycznia o godzinie 1.15 W szpitalu onkologicznym w Aviano we Włoszech, gdzie był hospitalizowany. Data i miejsce pogrzebu zostaną podane w ciągu najbliższych godzin” – napisał jego rzecznik Robert Cuillo. We wcześniejszym wpisie, na kilkanaście godzin przed informacją o zgonie szefa PE, Robert Cuillo podawał, że David Sassoli trafił do szpitala 26 grudnia. Powodem hospitalizacji były „poważne powikłania układu immunologicznego”.

