Michał Wypij o „antyszczepionkowcach, szamanach, idiotach” w PiS. Była też tajemnicza wypowiedź o powrocie Jarosława Gowina

Pod koniec listopada ubiegłego roku były wicepremier Jarosław Gowin trafił do szpitala. Lider Porozumienia i do sierpnia 2021 roku koalicjant PiS oraz Solidarnej Polski w Zjednoczonej Prawicy – o czym poinformował Polsat News – wyszedł ze szpitala pod koniec grudnia. Stan zdrowia polityka oraz jego powrót do ław sejmowych to najczęstsze pytania, które zadawane są jego partyjnym kolegom i koleżankom.

Wypij o powrocie Gowina: Na pewno wróci, mamy rachunki do wyrównania

W programie „Graffiti” w Polsat News o Gowina był pytany Michał Wypij z koła Porozumienia. Poseł mówił, że z szefem formacji jest lepiej, natomiast wiele zależy od lekarzy i byłego wicepremiera w kwestii jego powrotu. – A na pewno wróci, jest w dużo lepszej formie. Czekamy na Jarka, trzymamy kciuki. Mamy pewne rachunki do wyrównania – powiedział Wypij.

Jakie to rachunki? Jak wyjaśniał poseł, który jeszcze kilka miesięcy temu był w klubie PiS, „należy zatrzymać zły rząd, który skręcił radykalnie w lewo gospodarczo”, ale rząd Zjednoczonej Prawicy – już bez Porozumienia – naraził Polskę także na „turbulencje” np. w sprawach międzynarodowych.

Gdzie jest najwięcej antyszczepionkowców? Wypij: W PiS, niektórzy mówią, że to szamani, idioci

W innej części rozmowy w Polsat News Wypij zrecenzował obecne problemy Zjednoczonej Prawicy w kwestii procedowania przepisów nazywanych Lex Hoc lub ustawą hocową, pozwalających pracodawcom na sprawdzenie czy pracownicy są zaszczepieni lub przetestowani na koronawirusa.

Według Wypija rząd, a przede wszystkim minister zdrowia, zderzył się w kwestii tych przepisów i generalnie obostrzeń pandemicznych z obawami PiS o sondaże i reakcje społeczeństwa na niektóre kroki. Ocenił, że brak tych zmian w prawie może utrudnić zapowiadaną przez Adama Niedzielskiego V falę pandemii, w której główną rolę odegra wariant Omikron.

– Nie jest wielką tajemnicą, zresztą przyznał to sam prezes PiS Jarosław Kaczyński, że najwięcej antyszczepionkowców, niektórzy mówią, że szamanów, a inni, że po prostu, przykro mi to powiedzieć, ale idiotów, jest właśnie w klubie Prawa i Sprawiedliwości, którzy lekceważą to zagrożenie – mówił poseł Porozumienia.

