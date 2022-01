Antony Blinken spotka się z Siergiejem Ławrowem. Wybrano neutralny teren

We wtorek 18 stycznia Departament Stanu USA poinformował o zaplanowanym na piątek spotkaniu szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych. Przed wizytą w Szwajcarii Amerykanin ma jeszcze odwiedzić Berlin i Kijów, gdzie spotka się m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz szefem ukraińskiego MSZ Dmytrem Kułebą.

Spotkanie Blinkena z Ławrowem ma służyć dalszemu szukaniu porozumienia w związku z napięciami pomiędzy Rosją i Ukrainą. Przedstawiciele Departamentu Stanu USA zapowiedzieli, że szef amerykańskiej dyplomacji wezwie stronę rosyjską do deeskalacji sytuacji na granicy z Ukrainą.

Plan spotkania w Genewie zrodził się w głowie dyplomatów obu krajów podczas wtorkowej rozmowy telefonicznej pomiędzy Ławrowem i Blinkenem. To wtedy zdecydowano, że Blinken przedłuży podróż po Europie i dołoży jeden przystanek na swojej trasie.

Początkowo Blinken miał w planach spotkania z prezydentem Zełenskim, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem oraz ministrami spraw zagranicznych Niemiec i Ukrainy. Miał również uczestniczyć w rozmowach szefów dyplomacji USA, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

Komunikat Departamentu Stanu ws. wizyt Blinkena

„Ta podróż jest następstwem szerokich działań dyplomatycznych podejmowanych wraz z naszymi europejskimi sojusznikami i partnerami, dotyczących jednolitego podejścia wobec zagrożenia, jakie Rosja stwarza dla Ukrainy, oraz naszych wspólnych wysiłków, by zachęcić ją do wybrania metod dyplomatycznych i deeskalacji w imię bezpieczeństwa i stabilności” – oświadczył we wtorek 18 stycznia w osobnym komunikacie Departament Stanu USA.

