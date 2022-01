Duda zawetuje ustawę o weryfikacji szczepień pracowników? „Prezydent reprezentuje wolnościowe podejście”

Projekt ustawy dotyczący weryfikacji szczepień pracowników (od firmującego go w Sejmie posła PiS potocznie zwany „ustawą Hoca”) po wielu miesiącach przepychanek wewnątrz obozu rządowego ma wreszcie szansę na głosowanie w Sejmie.

We wtorek rząd ocenił go pozytywnie i wskazał, że „zapewni bezpieczne warunki w zakładach pracy”. Zasugerował też, aby go uzupełnić o przepis, że finansowanie testów diagnostycznych – ok. 1 mld zł rocznie – pochodzić będzie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.