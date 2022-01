Wicemarszałek Sejmu o potencjalnej inwazji Rosji na Ukrainę. Wspomniał o „zdjęciu fatum z Polski”

Piotr Zgorzelski na antenie radiowej Jedynki zabrał głos ws. potencjalnej inwazji Rosji na Ukrainę. Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że Polska bez względu na rząd opowiada się po stronie niepodległej i demokratycznej Ukrainy, bo to jest nasza racja stanu. – Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stało się dla nas zdjęciem takiego geopolitycznego fatum, że Polska od wieków była pomiędzy dwoma wrogami – Niemcami i Rosją – stwierdził polityk.

Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego zaznaczył, że Ukraina chciałaby mieć taki komfort geopolityczny, ale żeby to osiągnąć, będzie musiała „przebyć jeszcze długą drogę”. Twierdził, że imperialna Rosja nie chce do tego dopuścić. Zgorzelski przypomniał, że Władimir Putin za największe upokorzenie ostatniego 50-lecia uznaje rozpad ZSRR oraz dopuszczenie przez Rosję, aby kraje Europy Środkowo-Wschodniej i państw bałtyckich przystąpiły do NATO.

Piotr Zgorzelski: Rosja chce poszerzyć swoją strefę wpływów

Zdaniem wicemarszałka Sejmu Rosja wraca do doktryny Leonida Brieżniewa, która mówiła o tym, że należy ograniczać suwerenność państw socjalistycznych na rzecz wspólnoty socjalistycznej. – Chcą stworzyć taki bufor z Białorusi, Ukrainy i Gruzji, który byłby poszerzeniem strefy wpływów w charakterze pojałtańskim. Rosja o tym marzy – mówił Zgorzelski.

Polityk PSL zwrócił uwagę, że USA kierują swoją aktywność w stronę Indo-Pacyfiku i zostawiają Europę Rosji. – Nie możemy do tego dopuścić. Nasza dyplomacja i innych krajów Unii Europejskiej musi działać bardzo mocno, aby ten reflektor zainteresowania Stanów Zjednoczonych, był trochę jaśniejszy, bo w innym przypadku Rosja to bezwzględnie wykorzysta – podsumował poseł.

