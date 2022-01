Złośliwe wyróżnienie dla europosła PiS. On sam jest dumny. „Oj tam, oj tam”

„Jeśli obstrukcja parlamentarna kiedykolwiek stanie się ważna w Europie, grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów [do której należą europosłowie PiS w PE – red.] ma asa w rękawie, którym jest Joachim Brudziński z PiS” – czytamy w Politico.

Portal policzył, że Brudziński jako jedyny europoseł wypowiedział podczas debat parlamentarnych powyżej 10 tysięcy słów.

– Praca w Parlamencie Europejskim to kwestia rozmów, debat, przedstawiania argumentów. Staram się traktować tę pracę poważnie, dlatego staram się używać merytorycznych argumentów – skomentował europoseł PiS w rozmowie z Politico.

Brudziński o wyróznieniu od Politico: Jestem dumny

O wyróżnieniach Politico poinformowała na Twitterze dziennikarka Dorota Bawołek. „ Żaden z 52 Polaków nie został uznany za najbardziej wpływowego, skutecznego, czy nieobecnego europosła. Tytuł »największego gaduły« otrzymał Joachim Brudziński ” – napisała.

Do wpisu odniósł się sam europoseł.

„ Pani Redaktor umknęło, że praca w parlamencie polega na debacie, sporze (spór jest istota demokracji), mówieniu, przemawianiu? Ja jestem dumny, że najczęściej z wszystkich europosłów w PE zabierałem głos i ta niepotrzebna złośliwość (największy gaduła) absolutnie tego nie zmienia ” – stwierdził.

Dziennikarka odparła, że to nie jest żadna złośliwość, tylko dosłowne przetłumaczenie kategorii.

„Oj tam, oj tam” – napisał wtedy Brudziński, dodając emotikonę mrugającą okiem. „Gdybym nie zabrał głosu ani razu, to pewno napisałaby Pani (słusznie), że jestem paskudnym leniem. A jak okazało się, że jestem najlepszy w tej kategorii spośród wszystkich europosłów, to wychodzi na to, że jestem gadułą” – dodał.

Brudziński pochwalił się zestawieniem także w osobnym poście. W kolejnym zamieścił też podsumowanie swoich aktywności.

