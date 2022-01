Poseł PiS: Marian Banaś zachowuje się jak zranione zwierzę i kąsa

Jednym z poruszanych na antenie Polsat News tematów były plany powołania w Sejmie komisji śledczej ws. Pegasusa. Jak wynika z informacji medialnych, Paweł Kukiz zbiera podpisy pod wnioskiem o powołanie komisji, która ma zająć się nadużywania podsłuchów między 2005 a 2021 rokiem. O tej sprawie mówił też Donald Tusk, który ocenia szanse na powstanie takiej komisji na 90 proc.

Kanthak: Kukiz powinien być świadomy, że może być rozgrywany przez opozycję

– Nie było żadnych nadużyć, bo ustawy przewidują zasady ustanawiania kontroli operacyjnej. Paweł Kukiz powinien być świadomy, że może być rozgrywany przez opozycję – stwierdził wiceminister Jan Kanthak pytany o tę sprawę. – To, co się dzieje wokół komisji w Senacie, to jest jeden wielki humbug – przekonywał. – Wszystko jest tajne, więc wy opowiadacie bajki, a my nie możemy odpowiadać – zwrócił się do Hanny Gill-Piątek z Polski 2050.

Hanna Gill-Piątek była z kolei pytana, czy wyobraża sobie Kukiza w roli przewodniczącego sejmowej komisji. – Za wcześnie na takie rozważania – oceniła. – Absolutnie wierzę, że skład tej komisji powinien być ustalony w partnerski sposób. Ale jest ważne, by ta komisja powstała – podkreśliła.

Kanthak: Marian Banaś zachowuje się jak zranione zwierzę

W dalszej części rozmowy prowadzący Bogdan Rymanowski poruszył sprawę kary, która Najwyższa Izba Kontroli nałożyła na marszałek Sejmu Elżbietę Witek za to, że ta nie stawiła się na przesłuchaniu w związku z kontrolą dotyczącą programu „Polskie Szwalnie”.

– Banaś zachowuje się jak zranione zwierzę, w sposób nieobliczalny – stwierdził wiceminister Kanthak. – Kąsa marszałek Witek za to, że sejmowa komisja będzie zajmowała się całkowicie niezrozumiałą delegacją NIK na Białoruś – dodał.

