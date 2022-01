Sondaż. Polacy wypowiedzieli się na temat ministra Niedzielskiego

Według najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”, Polacy mają określone stanowisko co do przyszłości Adama Niedzielskiego. Aż 45 proc. pytanych uważa, że minister zdrowia powinien podać się do dymisji.

Pytanie zadane w najnowszym sondażu „SE” było krótkie i dość sugestywne. Polacy zostali poproszeni o rozstrzygnięcie, co dalej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Dokładna treść pytania brzmiała: „Czy w związku z liczbą zgonów z powodu COVID-19 minister zdrowia Adam Niedzielski powinien podać się do dymisji?”. Odejścia szefa resortu chciało aż 45 proc. ankietowanych. Z kolei 35 proc. Polaków w sondażu wybrało opcję przeciwną i opowiedziało się za pozostawieniem Niedzielskiego na stanowisku. Co ciekawe, aż 20 proc. badanych nie miało żadnego zdania w tej sprawie i nie chciało brać na swoje sumienie losu ministra zdrowia. "Super Express" przy okazji sondażu przypomniał, iż od marca 2020 roku, czyli początki epidemii koronawirusa w Polsce, w naszym kraju odnotowano już ponad 200 tys. nadmiarowych zgonów. Za połowę z tych śmierci COVID-19 odpowiedzialny był bezpośrednio. Dziennikarze „SE” zwrócili uwagę, że każdego dnia na COVID-19 umiera w Polsce kilkaset osób dziennie, podczas gdy w innych krajach są to nieporównywalnie mniejsze liczby. Za przykład podano Hiszpanię, gdzie podczas czwartej fali koronawirusa umierało najwięcej po kilkadziesiąt osób dziennie. Sam minister Niedzielski oraz rząd nie przewiduje jednak dymisji w tym momencie. – Właśnie wychodzę od ministra Niedzielskiego i nie rozważaliśmy żadnej dymisji, minister Niedzielski nie rozważa dymisji – oświadczył we wtorek 18 stycznia rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Czytaj też:

