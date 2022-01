Przemysław Czarnek zapowiedział kolejny nowy przedmiot. Po „hicie” BiZ

Przemysław Czarnek zapowiedział w październiku 2021 r., że uczniowie szkół średnich będą się uczyć nowego przedmiotu: „historia i teraźniejszość”. HiT zostanie wprowadzony od początku roku szkolnego 2022/2023. Minister edukacji i nauki w czwartek pojawił się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie uczestniczył w spotkaniu dotyczącym rozpoczęcia konsultacji na temat praktycznego nauczania przedsiębiorczości w szkołach.

– Dziękuję za gotowość do rozmów i konsultacji, od których zależeć będzie kształt i treść, a także efektywność nowego przedmiotu „biznes i zarządzanie”, który planujemy uruchomić od roku szkolnego 2023/2024 – powiedział do przedstawicieli przedsiębiorców szef MEiN. Czarnek zwrócił uwagę, że w ciągu 12 lat edukacji w polskim systemie szkolnictwa jest przewidzianych 60 godzin lekcyjnych zajęć związanych z ekonomią i finansami.

Przemysław Czarnek o nowym przedmiocie „Biznes i Zarządzanie”

Minister edukacji i nauki dodał, że jeśli podzieli się to na 45-minutowe lekcje, to wyjdą jedynie dwa dni. – To zdecydowanie za mało. Postępy w tym zakresie są. Podstawy przedsiębiorczości weszły do programu nauczania już jakiś czas temu i rzeczywiście służą naszej młodzieży. Pomagają, by w dorosłym życiu młodzi potrafili podejmować decyzje finansowe czy zarządzać gospodarstwem domowym lub firmami – mówił Czarnek.

Szef MEiN ocenił jednak, że „to za mało, bo brakuje praktycznych aspektów przedsiębiorczości, biznesu i zarządzania”. Nowy przedmiot BiZ ma zastąpić podstawy przedsiębiorczości. – W tych dwóch słowach: biznes i zarządzanie, mieści się wszystko, co jest potrzebne młodemu człowiekowi, aby poznał świat finansów, zarządzania i żeby mógł już od początku swojego dorosłego życia podejmować racjonalne i rozsądne decyzje finansowe – podsumował polityk.

