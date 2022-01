Władimir Putin spotka się z Viktorem Orbanem. Na agendzie m.in. rozbudowa elektrowni atomowej i polityka gazowa

Peter Szijjarto w rozmowie z agencją TASS, która miała miejsce w Nowym Jorku, wskazał, że kluczowym punktem spotkania Orban-Putin ma być projekt rozbudowy elektrowni atomowej w Paksu (miasto na Węgrzech – przyp. red.). Węgry oczekują, by dwa nowe reaktory zostały wybudowane jeszcze do końca tej dekady. Zdaniem Szijjarto, obecna infrastruktura plus dodatkowe projekty doprowadzą ostatecznie do tego, że Węgry będą samowystarczalne w kwestii energii elektrycznej.

Szef węgierskiej dyplomacji zdradził także, że podczas rozmów pojawi się temat rozszerzenia umowy na dostawy gazu z Rosji. Węgry chcą dogadać się z Rosją w taki sposób, by dostawy gazu do ich kraju zostały trwale zwiększone na podstawie długoterminowej umowy między krajami. Obecnie do Węgier płynie 4,5 mln metrów sześciennych gazu rocznie. To, jak zaznaczył szef węgierskiej dyplomacji, za mało w dobie kryzysu energetycznego.

W planach także „podbój” kosmosu

Rozmowy między Orbanem a Putinem mają również dotyczyć rosyjskiej szczepionki Sputnik V. – Budujemy państwowy zakład produkcji szczepionek, który zacznie działać jesienią tego roku. Chcielibyśmy, żeby w fabryce produkowano Sputnik V i już podjęliśmy rozmowy na ten temat – oznajmił minister.

Na agendzie spotkania będzie również „podbój” kosmosu. – Chcielibyśmy wysłać naszego kosmonautę-badacza na Międzynarodową Stację Kosmiczną w połowie dekady w ramach współpracy z Rosją – zapowiedział minister. Ostatnie spotkanie Victora Orbana z Władimirem Putinem miało miejsce w 2019 roku w Budapeszcie.

