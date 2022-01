Leszek Miller bezceremonialnie: Wam kury szczać prowadzać, a nie politykę robić

„Ludzie Czarzastego przebąkują coś o budowie koalicji: Polska 2050, PSL, Lewica skierowanej przeciw Tuskowi i PO. Jak ulał pasują tu słowa sprzed lat: „Wam kury szczać prowadzać, a nie politykę robić”” – napisał Leszek Miller na Twitterze.

Do swojego wpisu załączył również artykuł, w którym omówione zostały wyniki sondażu Kantar na zlecenie Koalicji Obywatelskiej. Pracownia zbadała dwa warianty wyborcze. W pierwszym z nich uwzględniono aktualny układ sił, a w drugim możliwość startu opozycji na wspólnej liście.

Sondaż na zlecenie Koalicji Obywatelskiej

Z pierwszego badania wynika, że PiS zdobyłoby 29 proc. głosów, Koalicja Obywatelska 26 proc., a Polska 2050 Szymona Hołowni 15 proc. Kolejno: Konfederacja z wynikiem 9 proc. o Lewica z poparciem na granicy progu wyborczego (5 proc.). Poza progiem wyborczym uplasowało się z kolei PSL (4 proc. poparcia).

W drugim wariancie PiS zyskuje jeden punkt procentowy i zdobywa 30 proc., Konfederacja również zyskuje i otrzymuje 10 proc., a Lewica, której nie uwzględniono w bloku opozycyjnym wznosi się lekko ponad próg z wynikiem 6 proc. Wspólna lista KO, PSL i Polski 2050 otrzymuje z kolei 42 proc. poparcia.

Maciej Gdula krytycznie o Donaldzie Tusku

Leszek Miller, wspominając o „ludziach Czarzastego (współprzewodniczącego Nowej Lewicy – przyp. red.), którzy „przebąkują coś o budowie koalicji bez PO Donalda Tuska, miał zapewne na myśli niedawny tekst posła Lewicy Macieja Gduli. Gdula wskazywał, że „problemem opozycji jest Donald Tusk”, który ma „rozstawiać opozycję po kontach”. To rzekomo mocarstwowe zapędy lidera PO mają, zdaniem polityka Lewicy, być przeszkodą we wspólnych rozmowach opozycji. Gdula nie napisał jednak, że Tuska i PO w rozmowach być nie powinno, a jedynie Platforma powinna podejść do reszty opozycji jak do partnerów.

Tymczasem, jedynie PO nie zdecydowała się dołączyć do spotkania, które na marzec zaplanował Szymon Hołownia. Jak wskazał organizator, ma to być rozmowa o przyszłości po PiS i pomysłach na odsunięcie partii Kaczyńskiego od władzy, zatem i być może nawet i o wspólnych listach opozycji.

