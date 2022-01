Marian Banaś ostrzega: Każdy obywatel czy polityk może być inwigilowany

W trakcie posiedzenia senackiej komisji nadzwyczajnej, która zajmuje się aferą Pegasusa, prezes NIK przekazał, że podjął decyzję o niezwłocznym wszczęciu pilnej kontroli doraźnej NIK w zakresie nadzoru państwa nad służbami specjalnymi. Prezes NIK podkreślił, że jeśli zostanie podjęta kontrola, to Jarosław Kaczyński zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień, choćby ze względu na pełnioną funkcję wicepremiera ds. bezpieczeństwa.

W środę 19 stycznia w Najwyższej Izbie Kontroli nie stawiła się marszałek Sejmu. Elżbieta Witek została wezwana w związku z programem „Polskie Szwalnie”, który powstał w marcu 2020 roku. - W ten sposób naruszyła prawo, bo wezwanie zostało przygotowane w sposób właściwy i w związku z tym została jej wymierzona kara porządkowa (w wysokości najniższego wynagrodzenia, ok. 3 tys. zł). Zostało wysłane drugie wezwanie. Tak że czekamy na pojawienie się marszałek Sejmu - mówił Marian Banaś.

Polityk PiS zapewniała, że nie otrzymała zaproszenia od NIK i jest to próba jej zastraszenia. - Wypełniamy swoje ustawowe obowiązki. Wyjaśnienia od Elżbiety Witek są niezbędne. To nie ja wezwałem Marszałek Sejmu, tylko kontrolerzy. To oni podejmują decyzje - zapewniał w Polsat News prezes NIK.

