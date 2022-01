Giertych odpowiada na „rewelacje” Suskiego. „A już czułem się wyjątkowy”

Po konferencji prasowej w Sejmie dotyczącej polskiej muzyki w rozgłośniach radiowych, Marek Suski odpowiadał na pytania dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło afery Pegasusa. Z ust polityka PiS padły zaskakujące słowa.

– Na posiedzeniu komisji zajmowaliśmy się tym tematem i mogę państwa zapewnić, że mówienie jakiejś masowej inwigilacji to jest wymysł z księżyca, bo to były niewielkie ilości, nieprzekraczające kilkuset osób w ciągu roku, a nie milionów – odparł Marek Suski dodając, że nie może podać dokładnych danych, ponieważ to jest objęte tajemnicą.

Giertych odpowiada Suskiemu

Posłowi PiS odpowiedział Roman Giertych. „A już czułem się taki wyjątkowy! Dzięki panie Marku. Na Pana można zawsze liczyć!” – stwierdził mecenas.

Afera Pegasusa

Według ekspertów z Citizen Lab Roman Giertych, Ewa Wrzosek i Krzysztof Brejza byli inwigilowani izraelskim oprogramowaniem szpiegującym Pegasus. Doniesienia mediów skomentował już sam zainteresowany. „Polski rząd badał moje rozmowy godzina po godzinie, dzień po dniu. Używano mikrofonu tego telefonu. To był czas kampanii, spotkań z Donaldem Tuskiem, sprawy II wież” – napisał Roman Giertych. Zdaniem adwokata jest to „niewiarygodny skandal”.

Mecenas poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że podsłuchiwano (lub też próbowano) m.in. jego rozmowy z Radosławem Sikorskim, Leszkiem Czarneckim, Stanisławem Gawłowskim czy Donaldem Tuskiem.

