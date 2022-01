Janusz Kowalski apeluje do Kukiza: Do tego, drogi Pawle, zachęcam

Opozycja domaga się powołania w Sejmie komisji śledczej, która zbadałaby przypadki inwigilacji za pomocą systemu Pegasus. Eksperci z kanadyjskiego Citizen Lab ustalili, że szpiegowany był senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, mecenas Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek. PiS, które ma większość w Sejmie, nie godzi się na utworzenie komisji. Przewodniczący PO Donald Tusk zasugerował jednak, że pojawiła się szansa na jej powołanie, a sprawa ma wyjaśnić się do końca tego tygodnia. Media donosiły, że decydujący może okazać się głos Pawła Kukiza, który miał dogadać się z opozycją. Lider Kukiz'15 domaga się, by sprawdzone zostało stosowanie podsłuchów w latach 2005-2021.

Komisja śledcza w sprawie Pegasusa?

W piątek w „Salonie politycznym Trójki” poseł Solidarnej Polski i były wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski został zapytany, o to, czy Kukiz szantażuje Zjednoczoną Prawicę sprawą powołania komisji śledczej w sprawie Pegasusa. – Paweł Kukiz ma wielkie zasługi w tym, że w 2015 r. Platforma Obywatelska zakończyła fatalne rządy. Jego postawa wtedy przyczyniła się do tego, że rządzi Zjednoczona Prawica, że możemy realizować program „dobrej zmiany” – przypomniał poseł Solidarnej Polski.

Janusz Kowalski do Pawła Kukiza: Nie rozmawiaj z Tuskiem

– Dzisiaj zachęcam jednak Pawła Kukiza, mojego dobrego kolegę z okręgu wyborczego z województwa opolskiego, aby rozmawiał z prawicą, a nie z opozycją Donalda Tuska, która chce go wykorzystać – powiedział. Kowalski stwierdził, że lider PO „jest fatalnym rozmówcą, jeśli chodzi o jakiekolwiek sprawy dla Polski”. – Warto rozmawiać z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, a nie z Donaldem Tuskiem. Do tego, drogi Pawle, zachęcam. Nie rozmawiaj z Tuskiem, to zawsze kończy się źle – zwrócił się do lidera Kukiz'15 Kowalski.

