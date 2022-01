Rezolucja ONZ ws. Holokaustu. Szef MSZ Izraela skomentował decyzję polskiego rządu

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło w czwartek rezolucję ws. zaprzeczania Holokaustowi. Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ podkreśliło, że „Polska zdecydowanie wsparła tę ważną i bardzo potrzebną inicjatywę”. „Zachowanie prawdy o Holokauście, walka z jego negowaniem i zniekształcaniem historii oraz edukacja przyszłych pokoleń to nasza wspólna odpowiedzialność” – podkreślono.

Ambasador Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych zaznaczył, że „treści rezolucji była aktywnie współkształtowana przez polską dyplomację w ONZ”. Krzysztof Szczerski podziękował delegacjom Izraela i Niemiec za „bardzo potrzebną inicjatywę”.

Rezolucja ONZ ws. zaprzeczania Holokaustowi przyjęta. Wystąpienie Krzysztofa Szczerskiego

– Przeciwdziałanie i zwalczanie negowania Holokaustu to kwestia o specjalnym znaczeniu dla Polski. Spośród milionów żydowskich ofiar zgładzonych wyniku realizacji zbrodniczej, antysemickiej ideologii niemieckiego nazizmu trzy miliony stanowili obywatele RP – powiedział Szczerski.

– Obok narodu żydowskiego my, Polacy, poczuwamy się do szczególnej misji kustosza pamięci o Holokauście. Polacy stanęli do walki z niemiecką okupacją. Wielu naszych rodaków z narażaniem życia niosło ratunek mordowanym Żydom i jako pierwsi przekazywało światu prawdę o Holokauście – mówił Szczerski. Dodał, że w swojej rodzinie ma Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

Szef MSZ Izraela docenił decyzję polskiego rządu

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych szef MSZ Izraela. „Doceniam decyzję polskiego rządu o poparciu dzisiejszej rezolucji ONZ w sprawie zwalczania negowania Holokaustu na całym świecie. To jest właściwe zachowanie” – skomentował na Twitterze Jair Lapid.

