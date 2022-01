Afera mailowa. Nowa, rzekoma wiadomość dotycząca strajku nauczycieli. Mateusz Morawiecki znowu „ratuje sytuację”

Portal poufnarozmowa.com od kilku dni publikuje wiadomości, które rzekomo mają pochodzić z prywatnej skrzynki szefa KPRM Michała Dworczyka. Wpisy mają dotyczyć strajku nauczycieli z 2019 r. Korespondencja datowana jest na 23 kwietnia 2019 r. „Nie wiem, czy ostatecznie ze Stanisławem Karczewskim udało ci się porozmawiać. Ja z nim ustaliłem, że nic nie będzie robił i komunikował do posiedzenia Rady Ministrów o 15.00” – czytamy we wpisie, który miał napisać do Mateusza Morawieckiego Dworczyk.

Afera mailowa. Nowa, rzekoma wiadomość dotycząca strajku nauczycieli do Mateusza Morawieckiego

„Przegadałem sprawę z Jarosławem Gajewskim ws. twojego wystąpienia i Tomkiem M. jak ma wyglądać jutrzejszy dzień. Ze swojej strony proponuję, aby projekt został wniesiony przez premiera, a nie ministra edukacji po to, aby podkreślić, że to ty panujesz nad tym całym procesem i ty ratujesz sytuację (identyczna procedura jak z ustawą w IPN)” – napisał domniemany szef Kancelarii Premiera.

Dworczyk miał jeszcze zaznaczyć, że „projekty zmian będzie jeszcze obrabiała Rusiniak z MEN, aby nie było żadnych wątpliwości dotyczących zapisów”. „Ja pogadam z Markiem Kuchcińskim, aby zgrać proces legislacyjny z Senatem” – zakończył.

Domniemany Tomasz Matynia o „buzzie w mediach”

Na wiadomość miał odpowiedzieć Tomasz Matynia. Dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu stwierdził, że „akcja powinna być zapowiedziana wcześniej, żeby zrobić buzz w mediach”. „Najlepszy byłby jakiś tweet Michała, bez szczegółów, ale z zapowiedzią, że będzie rozszerzony porządek ze względu na zagrożenie matur ze strony związków” – czytamy w ujawnionej korespondencji.

