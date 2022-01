„Jak nas potraktowali, gminę?”. Oburzona radna z memem na kartce przeprasza za swoje słowa

– Zobaczcie, jak nas potraktowali. Gmina jako czarnuchy. Dosłownie czarny lud! Czy to nie jest rasizm? I oni chcą nas do siebie? Jak można nas tak porównywać? W ogóle jak można tak porównywać na temat czarnuchów? Nie można tak! Tak nie można! Nie można być rasistą! – mówiła radna, niepostrzeżenie dając wyraz swoim rasistowskim poglądom.

Co aż tak bardzo zbulwersowało lokalną polityk? Z nagrania krążącego w sieci dowiadujemy się, że był to popularny mem, bazujący na złączonych dłoniach i napisach. Internauci błyskawicznie rozpoznają go jako „epicki uścisk dłoni”, czyli kadr z filmu Predator„, na którym białe umięśnione ramię (należące do Arnolda Schwarzeneggera) ściska rękę o znacznie ciemniejszej karnacji (należącą do Carla Weathersa). W tej konkretnej wersji chodziło o współpracę miasta i gminy, dającą „MOCNY SŁUPSK”.

Trudno nawet uznać, żeby opisany wyżej mem był dla kogokolwiek obraźliwy. Radna komentująca sprawę wyraźnie nie zrozumiała przesłania i skupiła się wyłącznie na kolorach skóry. Z tego co da się wywnioskować, kobieta sprzeciwia się przyłączeniu Bierkowa do miasta Słupsk i to właśnie ta sprawa wywołuje u niej tak wielkie emocje.

Przeprosiny radnej, przejętej memem z karki

W reakcji na wywołaną burzę, radna Szostakiewicz zdecydowała się na oficjalne przeprosiny. „Nawiązując do prezentowanego w lokalnych mediach, mojego wystąpienia podczas spotkania z mieszkańcami Bierkowa w dniu 19 stycznia 2022 roku, chciałabym przeprosić wszystkie osoby, które poczuły się nim urażone” – zaczęła kobieta.

„Szanowni Państwo, sprawa zmiany granic administracyjnych miasta Słupska o tereny Gminy Słupsk, budzi wiele emocji. Bardzo ubolewam i wyrażam skruchę nad niefortunnymi zwrotami, które zostały przeze mnie użyte, przez co wydźwięk mojej wypowiedzi przybrał niezamierzony efekt” – pisała dalej.

„W momencie kiedy musisz bronić swego domu, emocje plączą myśli i słowa. Moją intencją nie było obrazić kogokolwiek, za co jeszcze raz przepraszam wszystkich, którzy poczuli się nią urażeni” – zakończyła radna powiatu słupskiego.

Czytaj też:

Tłumaczymy memy. Ludzie którzy nie wiedzą vs ludzie, którzy wiedzą (straumatyzowany Iniemamocny)