Biedroń skierował prośbę do Tuska. „Cyniczne opluwanie Lewicy”

W trakcie briefingu prasowego w Zambrowie Donald Tusk był pytany o współpracę z Lewicą. Choć lider PO wielokrotnie podkreślał potrzebę zjednoczenia opozycji, posłowie z jego formacji nie szczędzili gorzkich słów pod adresem polityków z formacji Roberta Biedronia i Włodzimierza Czarzastego.

– Zadaję pytanie, czy to, że Włodzimierz Czarzasty i jego współpracownicy nieustannie w pisowskich mediach koncentrują się na atakach na inne partie opozycyjne, oznacza, że po wyborach można się spodziewać jego współpracy z Jarosławem Kaczyńskim – ocenił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Zdaniem byłego premiera każdego dnia dostajemy po raz kolejny odpowiedź, że tak, tego typu ryzyko istnieje. – Każdego dnia widać wyraźnie gotowość do takiej politycznej współpracy i wspólnych akcji przeciwko innym partiom opozycyjnym, jakie partia Włodzimierza Czarzastego, wspólnie z mediami pisowskimi prowadzą – mówił.

Biedroń odpowiada Tuskowi

Na ripostę jednego z polityków Lewicy nie trzeba było długo czekać. Robert Biedroń stwierdził, że chciałby, aby Donald Tusk powiedział mu twarzą w twarz, osobie, która jest codziennie opluwana przez władze za to kim jest, że współpracuje z PiS. – Chciałbym, by Donald Tusk powiedział twarzą w twarz Joannie Scheuring-Wielgus, która walczy z pedofilią w Kościele, że współpracuje z PiS. Chciałbym by Donald Tusk powiedział twarzą w twarz Magdzie Biejat, która była gazowana podczas Strajku Kobiet, że współpracuje z PiS. Ciebie Donaldzie tam nigdy jeszcze nie widziałem – tłumaczył.

Jednocześnie europoseł zaapelował do szefa PO, aby zszedł z cynicznej i destrukcyjnej dla opozycji drogi opluwania Lewicy, która jest największym przeciwieństwem PiS ze wszystkich partii.

– Nasi wyborcy oczekują współpracy, a nie podgryzania się po kostkach. Także Donaldzie, nie idź tą drogą, drogą, która służy tylko i wyłącznie jednej osobie – Jarosławowi Kaczyńskiemu i otwiera drogę do kolejnej wygranej PiS-owi. Jeśli wróciłeś, by pomoc nam pokonać PiS, wspieraj nas, a nie dziel – podsumował.

