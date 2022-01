TVP pokazała dokument o „kulisach szczucia na Adamowicza”. „Jak nisko można upaść?”

W piątkowy wieczór 21 stycznia TVP wyemitowało dokument o Pawle Adamowiczu. Kulisy kampanii nienawiści wobec prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Kto w politycznej walce zdradził Pawła Adamowicza? Dla kogo był niewygodny? Komu najbardziej przeszkadzał?- pytali twórcy „Jesteś mechanizmem niszczącym”.



Dziennikarz Marcin Tulicki oskarżył polityków Platformy Obywatelskiej oraz niektóe media o hejtowanie Pawła Adamowicza. Sugerowano, że robiono to m.in. poprzez informowanie o problemach polityka z prawem w związku z kwestiami majątkowymi. Przy okazji dziennikarze uderzyli w rodzinę tragicznie zmarłego samorządowca krytykując m.in. jego żonę oraz teściową.



W dokumencie TVP przypomniano przygotowania do wyborów samorządowych m.in. słowa Katarzyny Lubnauer, która stwierdziła m.in. że kandydatura Pawła Adamowicza jest dla niej nie do przyjęcia oraz wypowiedź Jarosława Wałęsy, że ma nadzieję, iż Paweł Adamwowicz się opamięta i nie będzie kandydował w Gdańsku.



Jako przykład rzekomego hejtu pokazano nagłówki m.in. z Gazety Wyborczej, TVN24 czy Newsweeka, w których informowano o zarzutach dla samorządowca w związku z zatajeniem części oszczędności czy też problemach dla PO w związku ze startem polityka w wyścigu o fotel prezydenta Gdańska.