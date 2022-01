Będzie nowy wiceminister. Ma odpowiadać za naprawianie Polskiego ładu

Piotr Muller potwierdził doniesienia RMF FM dotyczące powołania nowego wiceministra finansów. Rozgłośnia informowała, że stanowisko ma objąć Artur Soboń. Polityk ma się zająć przede wszystkim naprawieniem Polskiego ładu. Wejściu w życie programu gospodarczego PiS towarzyszył bowiem ogromny chaos.

Polski ład. Artur Soboń będzie naprawiał program PiS

Z ustaleń RMF FM wynika, że politycy PiS za bałagan obwiniali Ministerstwo Finansów, które miało nie przeprowadzić odpowiednich symulacji. Nieoficjalnie sugerowano, że urzędnicy mieli patrzeć jedynie na roczne dochody, bez wzięcia pod uwagę skali miesięcznej.

Rzecznik rządu podkreślił, że Polski ład to m. in. największa reforma obniżająca podatki, tworząca solidarny system podatkowy a wdrożenie każdej dużej zmiany jest wyzwaniem organizacyjnym. Przypomniał, że Artur Soboń ma swoim koncie kilka zasług m.in. doprowadził do szerokiego przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, a także podpisał umowę społeczną w górnictwie. Cel reformy jest jasny: sprawiedliwe, niższe podatki i wyższe pensje Polaków – zapewnił współpracownik premiera.

Artur Soboń – kim jest?

Artur Soboń to poseł z okręgu lubelskiego. Od 7 lutego 2018 roku pełnił funkcję wiceministra w ówczesnym Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, gdzie zajmował się budownictwem, mieszkalnictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. W listopadzie 2019 został sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 5 grudnia 2019 roku działał w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W ubiegłym roku przeniósł się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

