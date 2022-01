Ważna zapowiedź polityka Kukiz'15: Będą kolejne wspólne ustawy z PiS

Według nieoficjalnych ustaleń Paweł Kukiz może dogadać się z opozycją w sprawie powołania sejmowej komisji śledczej, która miałaby się zająć wyjaśnieniem podsłuchów w latach 2005-2021. PiS sceptycznie postrzega pomysł powołania komisji śledczej.

– Wierzymy w dobre intencje Pawła Kukiza, ale jesteśmy sceptyczni – stwierdziła rzeczniczka partii Anita Czerwińska. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że jeśli PiS będzie blokowało w Sejmie projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej ws. podsłuchów, Paweł Kukiz może zerwać sojusz programowy z partią Jarosława Kaczyńskiego.

Kukiz'15 zwiększa współpracę z PiS

Tymczasem polityk Kukiz'15 Jarosław Sachajko zapowiedział, że już wkrótce w ramach współpracy z obozem rządzącym mają się pojawić kolejne projekty ustaw. Mają one dotyczyć przede wszystkim kwestii związanych z rolnictwem takich jak wybory do izb rolniczych czy działalność rolniczych związków zawodowych.

– W tej chwili do wyborów do izb chodzi 1-2 procent rolników. Samorząd, który powinien reprezentować rolników, który ma bardzo duże uprawnienia i pieniądze rolników, bo rolnicy płacą na izby, jest wybierany przez garstkę ludzi – wyjaśnił Jarosław Sachajko. – Chcemy, aby wybory do izb były przeprowadzane przez Państwową Komisję Wyborczą w trakcie wyborów prezydenckich – dodał polityk Kukiz'15.

Dwa kolejne projekty mają być związane z opieką nad zwierzętami oraz czipowaniem i kastrowaniem psów. – Trzeba wprowadzić odpowiedzialność właścicieli za zwierzę. Musi być zaczipowane, żeby było wiadomo, do kogo należy – wyjaśnił Sachajko podkreślając, że zgodnie z projektem ma zostać utworzona baza danych zwierząt i wyszukiwarka po numerach czip.

Czytaj też:

Senator podał wiadomość z wnętrza PiS. „Upatrują nadziei w inwazji na Ukrainę”