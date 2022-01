Jakiego wsparcia Polska udziela Ukrainie? Prezydencki minister wyjaśnia

Narasta napięcie wokół Ukrainy i obawy przed rosyjską inwazją. Według amerykańskiego wywiadu przy granicy z Rosją stacjonuje nawet ponad 100 tys. rosyjskich żołnierzy. W weekend brytyjskie MSZ wydało komunikat, w którym twierdzi, że Kreml chce zainstalować w Kijowie prorosyjskiego przywódcę, co oznacza możliwość inwazji i okupacji Ukrainy. Z kolei w niedzielę wieczorem Departament Stanu USA wydał rodzinom amerykańskich dyplomatów nakaz opuszczenia ambasady USA w Kijowie, co uzasadnił „obawą nieuchronnej inwazji militarnej na Ukrainę”.

Obawy o inwazję na Ukrainę

W ubiegłym tygodniu w Wiśle odbyły się dwudniowe rozmowy w cztery oczy prezydentów Polski i Ukrainy, dotyczące groźby inwazji rosyjskiej na Ukrainę i bezpieczeństwa w Europie. Po spotkaniu Andrzej Duda zadeklarował, że „Ukraina może liczyć na wsparcie naszego kraju”. „Polska odrzuca koncepcję stref wpływów i opowiada się za pełną integracją euroatlantycką Ukrainy. Bardzo dziękuję za tę cenną wizytę i konstruktywne konsultacje” – napisał na Twitterze. Zapowiedziano też kolejne rozmowy przedstawicieli prezydentów.

Polska dostarcza broń do Kijowa?

O to jak daleko mogłoby pójść polskie wsparcie dla Ukrainy, i jak bardzo może ono wykroczyć poza działania dyplomatyczne, był pytany w poniedziałek w „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN24 Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Międzynarodowego. – Wsparcie może pójść bardzo daleko – zadeklarował. Jak przekazał, szczegóły były omawiane przez prezydentów Polski i Ukrainy. – Jeżeli chodzi o dostawy broni przez państwa NATO na Ukrainę, to są państwa, które ją dostarczają i się tym chwalą, są państwa, które współpracują i się mniej chwalą, i jest co najmniej jedno państwo, które nie może się przełamać i tego nie popiera – mówił Kumoch. Prezydencki minister nie chciał przyznać wprost, czy Polska dostarcza broń na Ukrainę.

– To, w jakim zakresie pomagamy Ukrainie, czy jest to pomoc tylko dyplomatyczna, czy bardziej wykracza, na tym etapie wolimy zachować dla nas i ukraińskich partnerów. Jeśli chodzi o otwarty kanał pomocy, Polska jest krajem najbardziej wspierającym Ukrainę i to sami Ukraińcy przyznają – stwierdził Kumoch.

