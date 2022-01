Wpadka posłanki PO na antenie. Dziennikarka dwukrotnie musiała ją poprawiać

Pierwsza dama Agata Kornahuser-Duda odpowiedziała na apel posłanek opozycji i spotka się z nimi w poniedziałek 24 stycznia o 12. Spotkanie ma dotyczyć przyjętej przez Sejm, ale jeszcze niepodpisanej przez prezydenta ustawy „Lex Czarnek”, która w znaczny sposób ma zwiększyć nadzór kuratorów oświaty nad szkołami w Polsce.

Wpadka posłanki PO

Jedną z posłanek, która weźmie udział w spotkaniu z pierwszą damą jest była minister edukacji z czasów rządów PO, Krystyna Szumilas, która opowiadała o nim na antenie Radia ZET, dwukrotnie popełniając gafę dotyczącą Agaty Kornhauser-Dudy.

– Naszą motywacją do wystąpienia do pani prezydent o to spotkanie… – zaczęła Szumilas

– Pani prezydentowej, to nie jest pani prezydent – poprawiła prowadząca rozmowę Beata Lubecka.

– Tak, przepraszam bardzo – odparła Szumilas, tłumacząc, że przyczyną były prośby organizacji pozarządowych, samorządów, nauczycieli i ludzi młodych, którzy proszą o zatrzymanie ustawy lex Czarnek.

Szumilas przyznała, że na pomysł spotkania wpadła posłanka Kinga Gajewska, przypominając, że Agata Kornhauser-Duda sama była nauczycielką w liceum. Posłanki KO miały być zdumione, że tak szybko uzyskały pozytywną odpowiedź.

„Agata Duda może być sojusznikiem”

– Liczymy na to, ze pani prezydent… prezydentowa – szybko poprawiła się Szumilas, kolejny raz przejęzyczając się, ale prowadząca też zdążyła ją poprawić. – Tak, pani redaktor mnie już ukierunkowała – stwierdziła posłanka.

– Co innego prezydentowa, a co innego prezydent – wskazywała Lubecka.

– Liczę na to, że pani prezydentowa stanie po stronie rodziców, nauczycieli, uczniów, że stanie po demokratycznej szkoły i pomoże zatrzymać te złe przepisy – skończyła zdanie była minister edukacji. – Szukamy sojuszników. Jednym z sojuszników możliwym do przekonania na pewno jest pani prezydentowa. Na dzisiaj jesteśmy skupione na tym, żeby rozmawiać z panią prezydentową. Zobaczymy, jaki będzie efekt tego spotkania i co się stanie w przyszłości – dodała.

