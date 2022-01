Donald Tusk miał odrzucać wielokrotne zaproszenia do TVP. Wiceszef PO: Nie życzę nikomu, żeby tam chodził

Od wielu miesięcy jednym z głównych negatywnych bohaterów prawie każdego wydania „Wiadomości” TVP i wielu programów TVP Info jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Sam Tusk wielokrotnie wdawał się też w utarczki słowne z dziennikarzami TVP, jednak od lat sam nie udzielił wywiadu publicznej telewizji.

Tusk wielokrotnie zapraszany do TVP? Komentarz wiceszefa PO

– Usłyszałem wczoraj w telewizji publicznej, że 21 zaproszeń wystosowała TVP do Donalda Tuska do wywiadu – mówił prowadzący rozmowę w portalu gazeta.pl Jacek Gądek, pytając wiceszefa PO Cezarego Tomczyka, czy Tusk powinien przyjąć zaproszenie i iść „na rozmowę do Danuty Holeckiej, redaktora Adamczyka, czy jakiegoś innego pracownika TVP”.

– Ja bym chciał najbardziej zobaczyć debatę Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim – stwierdził Tomczyk. – Ale na to nie ma szans – wtrącił w odpowiedzi dziennikarz gazeta.pl.

– Myślę, że na to powinny być właśnie szanse, bo cały system telewizji publicznej został stworzony w ten właśnie sposób. Nie ma dzisiaj telewizji publicznej. Jest coś, co nazywamy telewizja publiczną, ale jest tak naprawdę radiowęzłem PiS-u. Nie życzę komukolwiek, ani żeby tam chodził, ani żeby musiał to oglądać. A co do zaproszeń nie mam tutaj żadnych informacji – podkreślił.

Tomczyk polecił dziennikarzom kontaktować się w tej sprawie z rzecznikiem partii.

