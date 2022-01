Kandydat Lewicy do Kolegium IPN: Obecnie IPN nie ma racji bytu. Sprawdzę, ilu działaczy ONR jest tam zatrudnionych

„Wprost”: Po co to panu? Pytam, patrząc na skład Kolegium IPN oraz na pana dotychczasową działalność naukową.

Dr Bartosz Rydliński: IPN jest instytucją państwową – a jako państwowiec i patriota uważam, że żadna instytucja nie powinna być „łupem” jednej partii czy środowiska.

Oczywiście w fundamentalny sposób różnię się z Krzysztofem Wyszkowskim, Bronisławem Wildsteinem czy Andrzejem Nowakiem w spojrzeniu na historię i nie jest to niczym złym ani nowym. Żyjemy w demokratycznym społeczeństwie, w którym w naturalny sposób mamy różnice zdań, poglądów, ocen przeszłości.

Tak więc postrzegam moje kandydowanie jako próbę demokratyzacji Kolegium IPN, wzmocnienie pluralizmu perspektyw badawczych i wprowadzenie do tego ciała innego, nowego spojrzenia.

Naprawdę uważa pan, że będzie w stanie wpłynąć na prawicowy kurs obrany przez Instytut?

Mając na uwadze, że PiS zgłosił swojego kandydata do Kolegium IPN, moje szanse na wybór uważam za umiarkowane. Niemniej wierzę w to, że w przypadku wyboru, nawet pozostając w mniejszości, będę miał wgląd w działalność Instytutu, będę mógł w jeszcze lepszy sposób zobaczyć, jak dalece ta instytucja jest w ogóle gotowa do zmian.