Joe Biden porozmawia z europejskimi przywódcami. Andrzej Duda na liście

Informację o prowadzonych rozmowach podał Biały Dom.Mają się one odbyć w formie wideokonferencji. Joe Biden porozmawia z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, premierem Włoch Mario Draghim, sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, prezydentem Polski Andrzejem Dudą i premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem.

Trudna sytuacja na Wschodzie

Przypomnijmy, że sytuacja na granicy Rosja-Ukraina jest wyjątkowo napięta. Już pod koniec ubiegłego roku do mediów wyciekły informacje, że Władimir Putin ma plan inwazji na Ukrainę. W ostatnich tygodniach spekulacje jeszcze mocniej narastają. Wszystko za sprawą informacji przekazywanych przez otocznie amerykańskiego prezydenta, które twierdzi, że Rosja rozważa nawet wtargnięcie do Kijowa i obalenie ukraińskich władz. Drugi scenariusz zakłada z kolei, że Rosja przejmie Donbas, a terytorium to przyłączy to okupowanego już Krymu.

Wkrótce więcej informacji