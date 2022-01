Donald Tusk ponownie na celowniku „Wiadomości” TVP. Punktem zaczepienia wywiad dla… TVN24

– Donald Tusk chce być postrzegany jako zwykły człowiek. Twierdzi nawet, że jest skromny, ale zdaniem komentatorów to hipokryzja, bo Tusk od dawna znany jest z zamiłowania do luksusu i to na cudzy koszt – w ten sposób materiał Macieja Sawickiego, który został wyemitowany w poniedziałkowym wydaniu „Wiadomości” TVP, zapowiedziała Danuta Holecka. – Donald Tusk wbrew temu, co mówi, należy do finansowej elity – powiedział autor materiału, a między jego słowa wpleciono krótki fragment wypowiedzi Donalda Tuska. – Ludzi takich jak my, tych na najskromniejszych… – powiedział przewodniczący PO.

„Wiadomości” TVP o finansach Donalda Tuska

W dalszej części materiału Maciej Sawicki analizował sytuację finansową Donalda Tuska. – Do jego kieszeni trafiły milionowe apanaże i odprawy z Brukseli. Jak wyliczyli dziennikarze Business Insider Polska, tylko do lipca 2021 roku jako szef Europejskiej Partii Ludowej zgarnął około 540 tys. zł. Jako szef Rady Europejskiej zarobił prawie 7 mln zł, a do tego ponad 1 mln zł odprawy. Łącznie to ponad 8 mln zł. Już niedługo do kieszeni Tuska trafi co miesiąc 30 tys. zł emerytury. Tyle przeciętny polski emeryt dostaje łącznie w ciągu roku. Wielu seniorów może być oburzonych, szczególnie, że kiedy Donald Tusk był premierem, kazał Polakom pracować dłużej, często za głodowe stawki – wyliczał Maciej Sawicki.

Co powiedział Donald Tusk? Lider PO opowiadał o rozmowach z przedsiębiorcami

Na zakończenie materiału po raz kolejny został przytoczony fragment wypowiedzi Donalda Tuska z wywiadu dla TVN24. Lider PO opowiadał w nim o rozmowach z przedsiębiorcami, którzy odczuwają skutki rosnącej inflacji i podwyżek cen energii. – Właściciel sklepu papierniczego, także z zabawkami, książkami, mówił, że właściwie jego dzień tak wyglądał: rano dostał kolejne informacje od hurtowników, ile podrożały produkty, które musi kupić, zanim je sprzeda. I to było o 10, 20, 35 proc. – relacjonował swoją rozmowę z przedsiębiorcą Donald Tusk. – Dla ludzi takich jak my, tych na najskromniejszych… Choćby właśnie właścicieli małych sklepów ta inflacja poszybowała o wiele szybciej – dodał w dalszej części programu.

Czytaj też:

Donald Tusk miał odrzucać wielokrotne zaproszenia do TVP. Wiceszef PO: Nie życzę nikomu, żeby tam chodził