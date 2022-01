Andrzej Duda zorganizuje spotkanie ekspertów ws. szczepień. Prezydent nawiązał do ograniczeń

Andrzej Duda w krótkim spocie zabrał głos ws. koronawirusa w Polsce. – Pandemia dotyka każdego z nas. Chorujemy my, chorują nasi bliscy. Codziennie musimy poddawać się licznym ograniczeniom. Ja również mam doświadczenia z tą chorobą. Jestem przekonany, że przyjęcie trzech dawek szczepionki przeciwko COVID-19 miało wpływ na łagodny przebieg zakażenia – zaczął prezydent.

Głowa państwa zapewniła, że decydujące zdanie w tej kwestii mieli eksperci. – Chciałbym, aby każdy z państwa także mógł podjąć taką świadomą decyzję, to skłoniło mnie do zorganizowania w Pałacu Prezydenckim spotkania 27 stycznia, podczas którego zaproszeni eksperci udzielą odpowiedzi na państwa pytania. Zapraszam do aktywnego udziału. Zapytaj, zdecyduj – podsumował Duda.

Andrzej Duda przekonuje do szczepień przeciwko koronawirusowi

Szefowa Kancelarii Prezydenta wspomniała wcześniej w radiowej Jedynce, że prezydent powołał Radę ds. Ochrony zdrowia i korzysta z jej podpowiedzi. Na podstawie rekomendacji i opinii Duda zdecydował, że „chciałby włączyć się w kwestię przekonania Polaków do szczepień”. – Spotkanie, pytania i odpowiedzi na żywo z ekspertami odbędą się w najbliższy czwartek, co dzisiaj będziemy oficjalnie zapowiadać – mówiła Grażyna Ignaczak-Bandych.

Duda po tym jak po raz drugi pokonał koronawirusa, powiedział w połowie stycznia w Zakopanem, że w jego przypadku choroba nie miała ciężkiego przebiegu i nie czuł jej skutków. – Jeżeli ktoś wątpi w skuteczność szczepień, to mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że po trzech dawkach szczepienia zniosłem tę chorobę znacznie lżej niż w październiku 2020 roku, kiedy byłem chory po raz pierwszy – zaznaczyła głowa państwa.

