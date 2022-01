Dziwne zachowanie Pawła Kukiza w Sejmie. Czekał na dziennikarza, a potem nie chciał rozmawiać

Dziennikarz Radia Nowy Świat Klaudiusz Slezak poinformował w mediach społecznościowych, że „Paweł Kukiz chodzi po Sejmie i pytany o sprawy związane z komisją śledczą ws. podsłuchów czeka na dziennikarzy TVN24 i wtedy mówi, że nie będzie rozmawiał”.

Paweł Kukiz pytany o komisję śledczą ws. podsłuchów

Po paru godzinach pojawiło się nagranie „Gazety Wyborczej”, które podpisano „Jak poseł Paweł Kukiz próbuje rozgrywać sejmowymi reporterami”. Na wideo widać, jak dziennikarze pytają polityka, czy warunkiem głosowania za komisją ds. inwigilacji jest stanowisko przewodniczącego dla Kukiza.

– To jest specyficzna sytuacja, bo muszę… – powiedział po chwili ciszy polityk. Następnie widać, jak pojawia się reporter TVN24. – O, już idą. Dziękuję bardzo – rzucił lider Kukiz’15, po czym odszedł od dziennikarzy. Reporterzy nie dali jednak za wygraną. Kukiz namawiany powiedział, że „nie musi rozmawiać”.

„Chodźmy tutaj, czy gdziekolwiek, TVN-u niech nie będzie i możemy rozmawiać”

– Dopóki widzowie TVN24 nie zostaną przeproszeni przez stację za wszystkie kłamstwa, skierowane na mnie ataki, sugestie że coś wziąłem, sprzedałem, nie będę rozmawiał – skomentował Kukiz. Na zarzuty o „dzieleniu mediów” polityk odpowiedział, że „mu przykro i ma jedną godność i honor”. – Chodźmy tutaj, czy gdziekolwiek, TVN-u niech nie będzie i możemy rozmawiać – rzucił na koniec.

„Czy poseł Kukiz pobiera wynagrodzenie? Czy poseł Kukiz pobiera diety? Czy poseł Kukiz pobiera środki na biuro? Bo jeśli tak, to poprawne komunikowanie się z wolnymi mediami, a tym samym społeczeństwem, jest jego obowiązkiem” – skomentowała była dziennikarka TVN24 Karolina Hytrek-Prosiecka.

Pretensje Pawła Kukiza do dziennikarzy

Kukiz był we wtorek rano gościem „Tłita” w Wirtualnej Polsce. Po jednym pytaniu polityk nie wytrzymał. – Wy, dziennikarze, potraficie tymi doniesieniami zrobić takie krzywdy ludziom, w tym mnie. Od środowisk opozycyjnych i od was rozpoczął się ten hejt. Nie od was konkretnie, ale od dziennikarzy. Zrobiliście ze mnie złodzieja, zrobiliście ze mnie sprzedawczyka. Od 2016 r. mówicie o Sachajce jako tym, który jest przyciągany – mówił lider Kukiz’15.

Kukiz 11 stycznia 2022 roku narzekał, że od lipca nie był zapraszany do TVN24. Dodał, że w studiu przy Wiertnicznej pojawi się, kiedy zostanie przeproszony za „dezinformacje czy sugestie dotyczące jego rzekomego sprzedania się i tych wszystkich szkalujących go różnych sugestii”.

