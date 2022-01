Sondaż. Czy Polska powinna pomóc Ukrainie? Chodzi o odpowiedź na działania Rosji

„Czy w przypadku ataku Rosji Polska powinna wesprzeć w jakikolwiek sposób Ukrainę?” – to pytanie zostało zadane respondentom w sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. 66,2 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, 26,6 proc. badanych jest przeciwnego zdania. 7,2 proc. wskazało na wariant „trudno powiedzieć”.

Sondaż. Czy Polska powinna pomóc Ukrainie? W jaki sposób?

Respondentom zadano również pytanie, w jaki sposób Polska powinna pomóc Ukrainie. Ankietowani mogli zaznaczyć kilka odpowiedzi. Największa grupa badanych wskazała na wariant „powinna wesprzeć dyplomatycznie” (42,4 proc.). 41 proc. badanych twierdzi, że Polska „powinna wysłać uzbrojenie”, a 38,9 proc. uważa, że nasz kraj „powinien wesprzeć gospodarczo” sąsiada.

26,4 proc. respondentów jest przekonanych, ze Polska „powinna przyjąć ewentualnych uchodźców”. 14,7 proc. badanych wskazało wariant „powinna wysłać żołnierzy”. 6,2 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie, a aż 22,6 proc. uważa, że trzeba byłoby zastosować inną formę pomocy.

Napięta sytuacja na linii Rosja-Ukraina

Sytuacja na granicy rosyjsko-ukraińskiej jest napięta. Już pod koniec ubiegłego roku do mediów wyciekły informacje, że Władimir Putin może rozważać dokonanie inwazji na Ukrainę. W ostatnich tygodniach spekulacje narastają. W minionym tygodniu brytyjski resort spraw zagranicznych wydał oświadczenie, w którym podkreślono, że dyplomaci dysponują informacjami wskazującymi na to, że Rosja chce zainstalować w Kijowie prorosyjskiego przywódcę. Zdaniem Brytyjczyków jest to niezbity dowód na możliwość inwazji i okupacji Ukrainy przez Kreml. Rosja odcięła się od tych doniesień.

