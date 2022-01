Sprzeczka Szymona Hołowni z mężczyzną. „Pan opowiada bzdury, że PiS nic nie robi”

Szymon Hołownia pojawił się w Końskich. Miasto w woj. świętokrzyskim zaczęło być słynne po słowach Grzegorza Schetyny, który stwierdził w 2015 r., że to właśnie tam, nie w Wilanowie, wygrywa się wybory. W 2020 r. to właśnie w Końskich miała odbyć się debata przed wyborami prezydenckimi pomiędzy Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim. Ostatecznie do niej nie doszło.

Z kolei lider Polski 2050 Końskie odwiedził jako jedną z 2,5 tys. gmin, które ma zamiar wizytować w ramach „strategii zwycięstwa”. Hołownia mówił, że głównym problemem miasta w woj. świętokrzyskim również jest „galopująca drożyzna i paragony grozy”. Polityk rozmawiał także z mieszkańcami, ale przed konferencją prasowa wdał się w dyskusję z mężczyzną.

Szymon Hołownia w Końskich. Wdał się w sprzeczkę z mieszkańcem

– Pan opowiada bzdury, że PiS nic nie robi. Jest akcyza obniżona na wszystko praktycznie: paliwo, gaz – mówił mężczyzna. Lider Polski 2050 próbował odpowiedzieć mężczyźnie, ale ten go nie słuchał. – Proszę nie opowiadać, że oni kłamią, nic nie robią. Tyle pieniędzy, ile oni włożyli, to Donald Tusk w swoim kryzysie nie zrobił nic – kontynuował mieszkaniec Końskich. „Jedź pan do domu. Hołownia i Tusk to jedno” – słychać było okrzyki podczas pobytu byłego dziennikarza.

Hołownia odniósł się do swojej wizyty w mediach społecznościowych. „Polityka polega na przekonywaniu nieprzekonanych. W Końskich rozmawiałem z ludźmi o odmiennych poglądach. Było trudno, czasem ostro. I dobrze. Usłyszałem wiele mocnych słów, przejmujących historii. Czas, aby polityka zaczęła wreszcie rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków” – napisał na Twitterze.

