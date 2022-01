Kołodziejczak ujawnił dwa wydarzenia, które „zbiegły się w czasie” z użyciem wobec niego Pegasusa. „Chłopie, ty masz się bać”

We wtorek eksperci z kanadyjskiej grupy Citizen Lab poinformowali, że lider AgroUnii Michał Kołodziejczak i współautor książki o Mariuszu Kamińskim Tomasz Szwejgiert byli podsłuchiwani Pegasusem. Wcześniej poinformowano, że szpiegowani byli senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, mecenas Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.

Michał Kołodziejczak inwigilowany Pegasusem

W środę Kołodziejczak zorganizował konferencję prasową przed siedzibą PiS przy ul. Nowogrodzkiej, na której odniósł się do tych ustaleń. – Mamy do czynienia z niebywałym skandalem. To pokazuje, że sfera podsłuchów dotyczy nie tylko polityków i potencjalnych przestępców, ale zwykłych ludzi, którzy angażują się w ruch społeczny, budowanie partii. Te narzędzia są wykorzystywane, żeby rozbijać młode ruchy polityczne, które mogą zagrażać PiS – mówił Kołodziejczak. – Podsłuchiwała partia, Jarosław Kaczyński – oświadczył.

„Wojna polityczna”

Lider AgroUnii przekazał, ze ma dokładny raport, który pokazuje, kiedy dokonało włamań na jego telefon. Associated Press podało, że Kołodziejczak był kilkukrotnie inwigilowany w maju 2019 roku, czyli kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi. – To było robione dzień po dniu, żeby sprawdzić cały ciąg, kto się kontaktował. To nie jest włamanie się tylko do telefonu i podsłuchanie rozmów, to jest kontrola wszystkich haseł, zabranie danych, przejęcie chmury. To jest zagarnięcie całej sfery prywatnej. To jest inwazja na ludzi, którzy ze mną pracują – mówił.

Kołodziejczak zażądał, by w sejmie powstała komisja śledcza do sprawy wyjaśnienia podsłuchów. – To jest wojna polityczna. AgroUnia jest dziś jedyną opcją, która może odebrać PiS fundamentalny elektorat. Kaczyński wie, jaką solą w jego oku jest AgroUnia – grzmiał. Jego zdaniem „Pegasus stał się narzędziem w rękach polityków do utrzymania władzy”.

Kołodziejczak: Ktoś wymontował zamek z mojego samochodu

Kołodziejczak wskazał też, że z czasem, gdy był inwigilowany, „zbiegają się co najmniej dwa inne wydarzenia”. – W tym samym czasie został wymontowany zamek z mojego samochodu i odcięty kabel do klaksonu. Ktoś wszedł samochodu, ale go nie ukradł. Sprawę badała policja – nie udało się wtedy nikogo znaleźć, zamka też. Oni wtedy weszli do telefonu, weszli do jednego samochodu i do drugiego, którym jeździłem też w tym samym okresie w Warszawie, w centrum miasta. Jeżdżąc sam przez kilka dni, nie wysiadając przez tylne drzwi ani razu, wracam a one są uchylone – ujawnił lider AgroUnii. – To jest jak znak. Pokazanie: chłopie, ty masz się bać. My cię kontrolujemy. Dzisiaj to jest włamanie do telefonu, wejście do samochodu, a jutro powiedzą, że koło mi samo odpadło, albo któremuś z moich bliskich działaczy się coś stanie – mówił.

Kołodziejczak podkreślał też, że użycie Pegausa to nie jest tylko włamanie się do telefonu, ale „przejęcie wszystkiego”. – Ludzie na prowincji, to was dotyczy. To nas zaatakowali. Zaatakowali zwykłego chłopa, rolnika – zaznaczył.

