Przed posiedzeniem komisji ktoś zaczął podszywać się pod syna Banasia. Dzwoniono do komend

W ostatnich dniach, ponownie, wiele dzieje się wokół Mariana Banasia. Prokuratura chce postawić szefowi NIK kilkanaście zarzutów, dotyczących m.in. poświadczenia nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Po kilku miesiącach przerwy do sprawy wróciła Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która miała zająć się wnioskiem o uchylenie immunitetu Banasia 25 stycznia, ale po awanturze przewodniczący zdecydował, że zamyka posiedzenie.

Analogiczna sytuacja miała miejsce dzień później, ponieważ posiedzenie wystartowało jako jawne, a po serii wniosków opozycji, szef komisji Kazimierz Smoliński ogłosił przeniesienie spotkania do innej sali i utajnienie obrad. Po kolejnej serii spięć komisja ostatecznie się zebrała i w ekstraordynaryjnych warunkach przeprowadzono głosowanie ws. immunitetu. Przy stosunku głosów 9 do 7 komisja opowiedziała się „za” uchyleniem immunitetu Banasiowi.

Ktoś podszywał się pod syna Banasia. Dzwoniono na policję

Jak ustaliło RMF FM, tuż przed tymi wydarzeniami, coś dziwnego działo się z telefonem Jakuba Banasia, syna szefa NIK. „Syn Mariana Banasia padł ofiarą tak zwanego ataku spoofingowego” – przekazała rozgłośnia. Ktoś – na razie nie wiadomo, kto – podszywał się w ten sposób pod Jakuba Banasia, wykonując z jego numeru telefonu połączenia (choć samego urządzenia nie ukradziono).

„Wieczorem (we wtorek – red.), połączenia z numeru Jakuba Banasia, zaczęły trafiać do jednostek w garnizonie warszawskim. Policjanci oddzwonili do syna szefa NIK i jak się okazało, on sam nie kontaktował się z funkcjonariuszami. Ze wstępnych ustaleń wynika, że komunikaty dla policjantów stworzono za pomocą syntezatora mowy. Chodziło o zgłaszanie zdarzeń, które miały wymuszać interwencje funkcjonariuszy” – opisało RMF FM.

To nie pierwszy taki dziwny przypadek: w maju 2021 roku ktoś podszywał się pod Jakuba Banasia i wysyłał wiadomości o jego rzekomym samobójstwie (szef NIK złożył zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie).

