Najnowszy sondaż zaufania do polityków. Złe wieści dla Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska

CBOS opublikował najnowszy sondaż pokazujący stosunek do polityków w styczniu. Żaden z nich nie cieszy się zaufaniem przynajmniej połowy Polaków. Najwyższy wynik – 46 proc., odnotował Andrzej Duda, który pomimo straty jednego punktu procentowego utrzymał pierwsze miejsce w rankingu. Za plecami prezydenta uplasował się Szymon Hołownia, który cieszy się zaufaniem 43 proc. badanych. To spadek o dwa pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Zmiany zaszły na najniższym stopniu podium, na które wrócił Mateusz Morawiecki. Zaufanie do premiera miesiąc do miesiąca nie uległo zmianie i wynosi 39 proc. Szef rządu zamienił się miejscami w sondażu z Rafałem Trzaskowskim, który od grudnia stracił 4 p.p. zaufania. Zaufanie do prezydenta Warszawy zadeklarowało 37 proc. ankietowanych.

Najnowszy sondaż zaufania i nieufności do polityków

Powodów do zadowolenia nie ma za to Jarosław Kaczyński, który jest na czele rankingu nieufności. Prezesowi PiS nie ufa 58 proc. badanych przy 30 proc. zaufania. Za plecami lidera Zjednoczonej Prawicy uplasowali się ex aequo Donald Tusk i Zbigniew Ziobro, którym nie ufa 52 proc. respondentów. Przewodniczący PO i minister sprawiedliwości cieszą się także identycznym zaufaniem wynoszącym 29 proc.

Stosunek zaufania do polityków w comiesięcznym sondażu bada CBOS w ramach analizy „aktualnych problemów i wydarzeń”. Sondaż przeprowadzono w dniach 3 – 13 stycznia 2022 r. w ramach procedury mixed-mode (CAPI, CATI, CAWI) na reprezentatywnej imiennej próbie 1135 dorosłych mieszkańców Polski, wylosowanych z rejestru PESEL.

