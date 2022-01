Sondaż. Przyszłość premiera Mateusza Morawieckiego dzieli Polaków

Formalnie kadencja Prawa i Sprawiedliwości kończy się w 2023 roku. Co jakiś czas pojawiają się jednak spekulacje zarówno o możliwości przeprowadzenia przyspieszonych wyborów w związku z niepewną większością rządzących, jak i scenariuszu z wymianą premiera. Co o takiej możliwości sądzą Polacy?

Sondaż. Czy Mateusz Morawiecki powinien odejść?

Zbadała to pracownia United Surveys na zlecenie „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM. Respondenci zostali poproszeni o ustosunkowanie się do stwierdzenia: „Premier Mateusz Morawiecki powinien zostać odwołany ze stanowiska przed końcem obecnej kadencji / końcem rządów PiS” . Po rozkładzie głosów widać dużą polaryzację społeczeństwa, w którym dominują jednak zwolennicy pozostania Morawieckiego w fotelu szefa rządu do końca kadencji.

Wśród odpowiedzi ankietowanych przeważała opcja „zdecydowanie się zgadzam” . Wskazało ją aż 32,6 proc. badanych. Drugą najpopularniejszą była odpowiedź „zdecydowanie się nie zgadzam” , wskazywana przez 29,6 proc. badanych. „Raczej się nie zgadzam” odpowiedziało 21,7 proc. Polaków. Łącznie z twierdzeniem o konieczności odejścia Morawieckiego z rządu nie zgodziło się zatem 51,3 proc. badanych. Zgodę na takie rozwiązanie wskazało łącznie 40,6 proc. respondentów (8 proc. na „raczej się zgadzam” i 32,6 proc. na „zdecydowanie się zgadzam” ). Niezdecydowanych jest 8,1 proc. badanych.

Wyborcy PiS-u jednogłośnie za Morawieckim

Mateusz Morawiecki cieszy się większym poparciem wśród mężczyzn. Zakończenia jego misji w roli premiera nie chce 59 proc. badanych. Ze stwierdzeniem o konieczności wcześniejszego odejścia premiera zgodziło się 46 proc. kobiet. Nie zgodziło – 44 proc. Premier ma duże poparcie wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy. Jego odejścia nie chce aż 96 proc. elektoratu PiS-u i koalicjantów.

Sondaż został przeprowadzony 21 stycznia metodą CATI na próbie 1000 osób.

