Radosław Sikorski oskarża Niemcy o nacjonalizm. „Nowy rząd jest dla mnie rozczarowaniem”

Radosław Sikorski był w czwartek gościem w poranku rozgłośni katolickich „Siódma 9”. Polityk był tam pytany rolę Polski w rozwiązywaniu kryzysu związanego z Ukrainą, i w tym kontekście o udział prezydenta Andrzeja Dudy w zorganizowanym przez prezydenta USA Joe Bidena zdalnym spotkaniu najważniejszych przywódców Europy.

Duda rozmawiał z Bidenem. Sikorski: USA odpłacają za weto ws. lex TVN

– Rzeczywiście następuje jakieś przyśpieszenie, to bardzo dobrze. Udział w tej konferencji, to raczej odpłata Amerykanów za weto pana prezydenta wobec lex TVN. Ale dobrze, że prezydent Duda spotkał się i przyjął w Polsce, w Wiśle prezydenta Zełenskiego, bo wcześniej należał raczej do ukrainosceptyków – ocenił były szef MSZ. – Mam nadzieję, że za tymi rozmowami pójdzie jakieś realne wsparcie. Przypomnę, że Brytyjczycy wysłali samoloty z pomocą, Amerykanie wysłali samoloty z pomocą, Kanadyjczycy dzisiaj to zadeklarowali, nawet Niemcy coś wysyłają. A o jakiejś polskiej pomocy nic nie słyszymy – dodał.

Sikorski był też pytany o to, co może zrobić cała Unia Europejska wobec sytuacji wokół Ukrainy. – Nord Stream 2 powinien być zamrożony. Tutaj rozczarowany jestem postawa nowego niemieckiego rządu – przyznał europoseł PO. Jednocześnie wskazał na dwa inne sposoby działania: zajęcie się rajami podatkowymi, w których Putin „poukrywał zagrabione Rosjanom pieniądze”, a poza tym stworzenie wspólnej unii gazowej i zakupy przez nią gazu od Rosji, co miałoby wzmocnić pozycję wobec niej i zapewnić lepsze ceny tego surowca.

Sikorski: Nowy rząd niemiecki jest dla mnie rozczarowaniem

– Traktat lizboński ratyfikowany przez Lecha Kaczyńskiego, a wynegocjowany przez Jarosława Kaczyńskiego mówi, że powinniśmy prowadzić wspólną politykę zagraniczną, bo razem jesteśmy silniejsi – podkreślił były szef MSZ.

W tym kontekście został zapytany o politykę prowadzoną przez Niemcy ws. Ukrainy.

– Ja nigdy nie powiedziałem, że nacjonalizm to jest tylko prerogatywa mniejszych państw. Oczywiście Niemcy i Francja też łamią traktat z Lizbony, na przykład poprzez nieszczęsny format normandzki, w którym rozmawiają z Rosją poza instytucjami unijnymi. Nic nie osiągnęli… a raczej osiągnęli tyle, że o Ukrainie rozmawia Rosja ze Stanami Zjednoczonymi bez Unii Europejskiej, bez Polski… – ocenił Sikorski.

– Co jest celem Władimira Putina, żeby rozmawiać o Europie bez Europy – wtrącił prowadzący.

– Dokładnie. Nacjonalizm i samolubstwo poszczególnych krajów członkowskich prowadzi do złych rozwiązań. I nowy rząd niemiecki jest dla mnie rozczarowaniem. Ale trzeba przyznać, że jest pod olbrzymią krytyką też u siebie. Przed chwilą czytałem, że drwi się z niego, że wyślą pięć tysięcy sznurowadeł – kontynuował europoseł, nawiązując do pomocy, która Niemcy zaoferowały Ukrainie. – A na prawicy tak mnie krytykowano, gdy powiedziałem w Berlinie, że mniej mnie zaczyna martwić niemiecka siła niż niemiecka bezczynność. I właśnie znowu martwi mnie niemiecka bezczynność – dodał.

