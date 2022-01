Poseł Konfederacji tłumaczy się ze szczepienia? Zamieścił wymowny wpis

W środę Onet ujawnił, którzy politycy nie zaszczepili się przeciwko koronawirusowi. Dane pozyskali z dwóch baz: Ewidencji Wjazdu do Polski (EWP) i SEPIS, czyli Systemu Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wśród ujawnionych przez portal nazwisk znalazło się trzech posłów Konfederacji: Konrad Berkowicz, Artur Dziambor i Michał Urbaniak. Przypomnijmy, partia ta zdecydowanie sprzeciwia się obowiązkowym szczepieniom i walczy z wszelkimi restrykcjami pandemicznymi. Przed Sejmem zorganizowała też happening, w czasie którego parlamentarzyści występowali z transparentem „Szczepienie czyni wolnym”, nawiązującym do bram do obozu koncentracyjnego Auschwitz z napisem „Arbeit macht frei”.

Wymowny wpis Berkowicza

„Jeszcze chwila i usłyszę, że jestem ciężko chory, bo mam zaświadczenie zwalniające z noszenia maseczki;)” – napisał na Twitterze Konrad Berkowicz. „Ludzie nie zdają sobie sprawy, ilu z oficjalnie zaszczepionych od lat nie miało kontaktu z igłą…” – stwierdził poseł Konfederacji, a wpis opatrzył hasztagiem #polakPotrafi.

Internauci zaczęli dopytywać posła, czy „próbuje sugerować, że ma lewe szczepienie” i czy „łamie prawo”. „Polskie zbrodnicze prawo? Do nieposłuszeństwa obywatelskiego nawet publicznie namawiam!” – odpisał Berkowicz. Innemu użytkownikowi poseł odpowiedział, że jest „antysystemowcem, który obecne «prawo» uważa za wroga ludzkości”.

„Nawet Adolf Hitler jest zaszczepiony”

We wcześniejszym wpisie poseł przypominał też, że „według polskiej bazy sz-eń (szczepień-red) nawet Adolf Hitler jest zaszcz-iony;)”. Nawiązał tym samym do krążącego po sieci jakiś czas temu spreparowanego certyfikatu covidowego wystawionego na nazwiska Adolfa Hitlera.

Czytaj też:

Korwin-Mikke zakażony koronawirusem. Przy okazji zarzucił Wałęsie kłamstwo