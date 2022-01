Ryszard Petru wraca do Nowoczesnej. Lider partii zdradził, czym będzie się zajmował

Przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka poinformował w mediach społecznościowych, że Ryszard Petru wraca do partii. Będzie doradzał jako ekspert w sprawach gospodarczych. „Witamy na pokładzie” – poinformował w krótkim wpisie Szłapka.

Ryszard Petru o powrocie do Nowoczesnej

Sam zainteresowany odniósł się do sprawy na swoim Facebooku. „Ten ruch to wyraz mojego poparcia dla jedynego liberalnego i wolnorynkowego ugrupowania na polskiej scenie politycznej, ugrupowania, które siedem lat sam temu tworzyłem” – zaznaczył Petru. Dodał, że prowadzi obecnie biznes i nie ma planów angażować się w 100 proc. w politykę.

„Nie chcę jednak stać z boku – będę wpierał opozycję merytorycznie, po to, aby przyczynić się do jej wygranej w najbliższych wyborach” – zapewnił Petru. Były lider Nowoczesniej uderzył również w Polski Ład. „Nie może sprowadzać się do hasła, zrobimy to samo co PiS tylko lepiej” – dodał. Petru podziękował na koniec „dolnośląskiej Nowoczesnej i jej Zarządowi za entuzjastyczne przyjęcie, Zarządowi Krajowemu za akceptacje, a członkom Nowoczesnej za słowa sympatii”.

Ryszard Petru. Kim jest?

Petru w 2015 roku założył Nowoczesną. Na czele ugrupowania stał do kwietnia 2017 r., a potem zastąpiła go Katarzyna Lubnauer. Petru szeregi Nowoczesnej opuścił w maju 2018 r. Następnie stworzył partię Teraz!, która nie dotrwała do końca kadencji parlamentu. W listopadzie 2019 r. Lubnauer zrezygnowała z funkcji przewodniczącej, a nowym szefem został Szłapka.

Petru to ekonomista. Pod koniec czerwca 2019 r. ogłosił, że wycofuje się z polityki i nie będzie startował w wyborach parlamentarnych. Petru zaznaczył, że skupia na biznesie. W 2021 r. Petru założył think tank Instytut Myśli Liberalnej.

Ryszard Petru wraca do Nowoczesnej. Komentarze polityków

Powrót Petru do polityki skomentował m.in. Krzysztof Sobolewski. Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości zamieścił mem z „Chłopaki nie płaczą” i podpisem „Spokojnie, zaraz się rozkręci”. Dodał również hasztag: „Nowośmieszna”. „Historia kołem się toczy” – napisał krótko Janusz Piechociński.

Głos zabrał też Dariusz Matecki, radny PiS ze Szczecina. Matecki przyznał, że w pierwszym momencie uznał wpis Szłapki za internetowy fake news. „Do polityki wraca Ryszard Petru, proszę jeszcze o nowe protesty Marty Lempart, kilka radykalnych marszy LGBT i niech Palikot pokrzyczy o obdzieraniu ze skóry. Pracuj opozycjo na trzecią kadencję” – dodał w osobnym tweecie.

„Z sondaży wynika, że Polacy krytycznie oceniają zdolność opozycji do przejęcia i sprawowania władzy. W ramach dodawania sobie powagi jeden z członów KO sięgnął w związku z tym po swoje wunderwaffe. Mocny, naprawdę mocny strzał. Nie wiem jeszcze tylko w którą część ciała” – ironizował z kolei Robert Winnicki z Konfederacji.

