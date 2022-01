Łukasz Mejza proponuje opozycji układ w sprawie komisji śledczej. Postawił warunki

W Sejmie trwa wielkie liczenie głosów w sprawie ewentualnego poparcia dla powołania komisji śledczej ws. Pegasusa. Dosyć nieoczekiwanie w czwartek poseł niezależny Łukasz Mejza przedstawił swoje warunki dla opozycji – zagłosuje „za” komisją jeżeli oponenci Prawa i Sprawiedliwości zgodzą się na powołanie komisji, która wyjaśni sprawę marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Co więcej, Mejza chce, by Grodzkiego odwołać ze stanowiska.

Jak wyjaśniał na konferencji prasowej poseł, jest co prawda parlamentarzystą niezależnym, który mimo tego wspiera w głosowaniach Zjednoczoną Prawicę, ale w sprawie Pegasusa mógłby zrobić wyjątek. Rzeczywiście, gdyby Mejza naprawdę zagłosował „za” powołaniem komisji, to przy założeniu, że cała opozycja również poprze ten wniosek, to mógłby on zostać przegłosowany (klub PiS liczy 228 posłów, a razem z nim głosowałby jeszcze tylko jeden poseł niezrzeszony, Zbigniew Ajchler).

Mejza zabrał ze sobą nawet specjalną tablicę do parlamentu, na której zamieścił swoje kolorowe zdjęcie i czarno-białe Grodzkiego. Z planszy można było dowiedzieć się, jakie są warunki polityka:

„Komisja śledcza ds. Pegasusa? Tak, ale tylko pod warunkiem powołania komisji ds. Tomasza Grodzkiego”.

Dwie historie: Mejzy i Grodzkiego

Na planszach Mejza zamieścił też rzekome porównanie swojej sytuacji i Grodzkiego. Żeby zrozumieć, o co w tej wyliczance chodzi, należy przypomnieć jednak obydwie sprawy.

Łukasz Mejza wszedł do Sejmu, obejmując mandat po zmarłej Jolancie Fedak – choć startował z list PSL-KP, to został posłem niezrzeszonym. Od samego początku politykowi przyglądały się media, dosyć długo zwlekał z publikacją oświadczenia majątkowego, a później Wirtualna Polska opisała wszystkie biznesy, w które przed karierą na Wiejskiej był zaangażowany Mejza.

Publikacje WP z końca 2021 roku przypadły na czas, gdy Mejza został też wiceministrem sportu. W kilka tygodni od nagłośnienia przez WP, że firma Mejzy oferowała chorym m.in. na raka, stwardnienie rozsiane, Parkinsona i Alzheimera, terapię „pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi”, polityk podał się do dymisji tuż przed Wigilią, bo 23 grudnia.

Z kolei Tomaszem Grodzkim zainteresowała się prokuratura po tym, jak został marszałkiem Senatu. O polityku Platformy Obywatelskiej zrobiło się głośno, gdy „Gazeta Polska” opisała możliwe przypadki korupcji w Specjalistycznym Szpitalu im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie, gdy dyrektorem był właśnie Grodzki. Później Prokuratura Regionalna w Szczecinie ustaliła, że wykryto 14 „zdarzeń korupcyjnych”, czyli przyjęcia korzyści majątkowych przez Grodzkiego w latach 2006-2012.

Prokuratura składała wniosek do Senatu o uchylenie Grodzkiemu immunitetu, izba wyższa prosiła o jego poprawienie. Po kilku miesiącach oczekiwania (poprawiony wniosek odesłano w kwietniu 2021 roku) wicemarszałek Bogdan Borusewicz ogłosił, że pozostawił wniosek prokuratury w sprawie Grodzkiego „bez dalszego biegu”. 29 grudnia 2021 roku Zbigniew Ziobro, prokurator generalny, złożył ponowny wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi, dotychczas nie pojawiły się doniesienia o jego losach.

Mejza porównuje siebie i Grodzkiego

twitter

Mejza porównał te obydwie historie w krótkim zestawieniu „Mejza vs. Grodzki”. Składają się z czterech sekcji:

„Fakty”

W swojej sprawie Mejza pisze o „Medialnych fake newsach na potrzeby politycznego polowania”.



W sprawie Grodzkiego Mejza stwierdza: „Zeznania świadków pod przysięgą”.

„Zarzuty”

Mejza – „Brak”.



Grodzki – „Chęć postawienia 4 przez prokuraturę”.

„Reakcja polityczna”

Mejza – „Dobrowolna dymisja”.



Grodzki – „Blokowanie uchylenia immunitetu”.

„Reakcja medialna”

Mejza – „Nagonka Salonu III RP”.



Grodzki – „Przemilczenie opozycyjnych mediów”.

Swoją propozycję Mejza powtórzył też m.in. na Twitterze:

„Opozycjo! Robimy »sprawdzam«! Jeśli chcecie transparentności i praworządności, to komisja ds. Grodzkiego jest absolutnie potrzebna! Ja wtedy poprę powołanie Komisji ds. Pegasusa. Chyba nie jesteście hipokrytami, co?”.

