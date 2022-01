Najnowszy sondaż. PiS zyskuje, Konfederacja tuż za Polską 2050 Szymona Hołowni

Pracownia Social Changes na zlecenie portalu wpolityce.pl zapytała Polaków, na kogo by zagłosowali, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. W wynikach nie uwzględniono niezdecydowanych. Do urn wyborczych poszłoby 50 proc. badanych, o osiem punktów procentowych mniej, niż przy poprzednim badaniu. Wyniki poparcia partii politycznych wskazują, że nie doszło do dużych przetasowań. Status quo zostałby utrzymany.

Na czele sondażu z wynikiem 35 proc. jest Prawo i Sprawiedliwość, które zyskało jeden pkt proc. względem poprzedniego badania. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 28 proc. badanych. To także wzrost o 1 p.p. Na podium znalazła się Polska 2050. Na partię Szymona Hołowni chciało głosować 11 proc. badanych, o 1 p.p. mniej tydzień wcześniej.

Najnowszy sondaż poparcia partii politycznych. Pięć ugrupowań w Sejmie

Za plecami Polski 2050 znajduje się Konfederacja, która utrzymuje dwucyfrowy wynik. 10 proc. poparcia to spadek o 1 p.p. w porównaniu do poprzedniego badania. W Sejmie z 8 proc. poparciem znalazłaby się jeszcze Lewica, która straciła 2 p.p. Pod progiem wyborczym znalazło się PSL, Kukiz’15 i Porozumienie Jarosława Gowina. 2 proc. respondentów wskazało inną partię.

Badanie Social Changes dla wpolityce.pl przeprowadzono od 21 do 24 stycznia 2022 r. metodą CAWI na panelu internetowym. Zrealizowano je na ogólnopolskiej, reprezentatywnej pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania próbie 1 075 mieszkańców Polski.

Czytaj też:

Sondaż. Przyszłość premiera Mateusza Morawieckiego dzieli Polaków