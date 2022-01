Nagły zwrot akcji. Jest nowe lex Hoc, zmiana prac Sejmu

W czwartek 27 stycznia, po kilku dniach oczekiwania, do Sejmu ostatecznie wpłynął projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości, który ma zastąpić tzw. ustawę lex Hoc (ostatecznie nie została przyjęta) i ją rozszerzyć. Jeszcze przed jej opublikowaniem na stronach Sejmu, poseł PiS Bolesław Piecha tłumaczył w radiowej Jedynce, że w projekcie okazywanie certyfikatów zastąpiono testami na obecność koronawirusa, które mają być wykonywane przed przystąpieniem do pracy.

W uzasadnieniu projektu zapisano, że celem ustawy jest:

„(...) wprowadzenie rozwiązań umożliwiających pracownikom nieodpłatne wykonywanie testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2, jak również pozwalających pracodawcom żądać od pracowników oraz osób wykonujących na rzecz pracodawcy pracę na podstawie umów cywilnoprawnych podawania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2”.

W projekcie założono też, że miałoby obowiązywać „świadczenie odszkodowawcze”, o które mogłyby się starać pracownik... zakażony przez innego pracownika. Nie doprecyzowano jednak w jaki sposób miałoby zostać to udowodnione.

„Z wnioskiem o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2, będzie mógł wystąpić pracownik, u którego zostało potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2, który ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy” – to fragment uzasadnienia. Warto zauważyć, że poprzednią ustawę nazwano lex Hoc od nazwiska Czesława Hoca, posła PiS, którego wytypowano jako sprawozdawcę projektu. Pod nowym projektem podpisał się co prawda Hoc, ale posłem sprawozdawcą będzie Paweł Rychlik.

Zwrot akcji ws. nowego lex Hoc. Będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu

Projekt ujrzał światło dzienne dopiero 27 stycznia wieczorem, a więc drugiego dnia posiedzenia Sejmu. Zaledwie pojawił się na stronach izby niższej, zaktualizowano czas obecnego posiedzenia – według informacji ze stron Sejmu, będzie jeszcze jeden dzień obrad 1 lutego 2022 roku.

Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym po godz. 20, izba zacznie prace o godz. 16, by rozpatrzeć nowy projekt ustawy walki z COVID-19 (wcześniej projekt rozpatrzy komisja zdrowia). To oznacza, że pierwsze czytanie odbędzie się na komisji, drugie o godz. 16 i jeszcze tego samego dnia ustawa mogłaby zostać przyjęta.

Planowane jest głosowanie na godz. 20 we wtorek 1 lutego.

Czytaj też:

Ustawa ws. weryfikacji covidowej. Wiceszef sejmowej komisji zdrowia o szczegółach nowego projektu