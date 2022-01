Andrzej Duda spotka się z Przemysławem Czarnkiem. „Są wątpliwości i pytania do ministra”

Sejm przegłosował nowelizację prawa oświatowego, czyli tzw. „lex Czarnek”. Teraz ustawą zajmie się Senat. Zakłada ona zwiększenie roli kuratorów oświaty i zmianę zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach, co wzbudza liczne kontrowersje. Wątpliwości ma także Pałac Prezydencki. W sprawę zaangażowała się pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, która spotkała się z posłankami Koalicji Obywatelskiej. Z relacji posłanek wynika, że prezydentowa „wyraziła się dosyć jasno, co uważa o ustawie”. W poniedziałek 31 stycznia ma też dojść do spotkania Andrzeja Dudy z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem.

"Lex Czarnek". Bogna Janke: Są wątpliwości

– Pan prezydent podejmie suwerenną decyzję w sprawie ustawy. Są wątpliwości, są jakieś pytania, które ma do ministra Czarnka i te kwestie powinny zostać wyjaśnione – powiedziała w rozmowie „Jeden na jeden” w TVN24 minister w Kancelarii Prezydenta Bogna Janke.

Doradczyni Andrzeja Dudy oceniła, że nowelizacja prawa oświatowego jest dobra. – Wnosi szereg dobrych rozwiązań. Dla mnie osobiście najważniejszą sprawą, którą ta nowelizacja wprowadza, to jest ochrona dzieci przed niepotrzebną indoktrynacją, ideologizacją, której nie powinno być w szkole. Jestem mamą, moi synowie są już dorośli, ale też doświadczyłam tego, że w szkole odbywały się zajęcia, co do przebiegu których nie miałam pojęcia, jakie będą. Dowiadywałam się post factum albo na własną rękę szukałam informacji i wcale mnie one nie uspokajały, że to były dobre zajęcia – stwierdziła Janke.

Prezydencka minister nie chciała odnieść się do obaw dotyczących tego, że te przepisy rodzą pokusę tworzenia list organizacji niepożądanych w szkole, tak jak to uczyniła małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. – Dobrze, że trwa dyskusja na ten temat, że różne opinie są zgłaszane – powiedziała.

„Wyraz otwartości Pałacu Prezydenckiego”

Janke pozytywnie oceniła spotkane Agaty Kornhauser-Dudy z posłankami opozycji. – Spotkanie małżonki prezydenta z paniami posłankami to był wyraz otwartości Pałacu Prezydenckiego na dialog społeczny, dobrze że to spotkanie się odbyło – powiedziała. Dopytywana, czy pierwsza dama jest krytyczna wobec „lex Czarnek”, Janke powiedziała, że nie rozmawiała z nią na ten temat. – Znam doniesienia medialne i opinie pań posłanek. Dobrze że pani prezydentowa odpowiedziała na ten apel. Z tego co panie posłanki mówiły to była to merytoryczna rozmowa – mówiła.